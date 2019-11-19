В Благовещенске при пожаре в гараже обнаружили тело мужчины

В Благовещенске во время тушения пожара амурские спасатели обнаружили тело мужчины 1972 года рождения. Возгорание произошло вечером 18 ноября в гараже, расположенном в районе улицы Трудовой. Там вспыхнул автомобиль.

«В результате пожара повреждены моторный отсек по всей площади и лакокрасочное покрытие на площади 6 квадратных метров. Гараж закопчен изнутри. Предварительная причина пожара – неисправность механизмов, узлов и агрегатов транспортного средства. На пожар выезжали 2 автоцистерны пожарной части, 6 человек личного состава и поисково-спасательный отряд», – пояснили в пресс-службе амурского управления МЧС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Причины смерти найденного мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

Просмотров всего: 160

#пожары #происшествия #транспорт

распечатать

Любовь Чуприна