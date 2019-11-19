В Тынде у должников начали отключать горячую воду

В Тынде компания «ЖДК-Энергоресурс» начала рейд по отключению должников от горячего водоснабжения. Жители города задолжали коммунальщикам около 250 миллионов рублей.

Не платят за услуги почти 2 700 потребителей. У многих из них долги копятся не первый год.

Ранее специалисты «ЖДК-Энергоресурса» уже принимали в отношении должников предусмотренные законом меры: напоминание о необходимости погасить задолженность, вручение досудебной претензии, заявление в суд.

В компании считают, что ограничение горячего водоснабжения – вынужденная мера. В октябре организация направила уведомления около 130 должникам: если они в 20-дневный срок добровольно не погасят задолженность, в их квартирах не будет горячей воды. Многие уведомления проигнорировали, пишет газета «БАМ».

С 1 ноября коммунальщики проводят рейды по отключению от системы горячего водоснабжения с видимым разрывом. До конца ноября планируется вручить порядка 700 уведомлений. В компании говорят, что рейды «Есть долги – нет воды» теперь будут проходить постоянно.

Специалисты напоминают должникам, что восстановление услуг горячего водоснабжения будет происходить за счет средств собственника жилья и только в том случае, если потребитель полностью погасит долг.