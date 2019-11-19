Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

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Все, кто не использовал средства материнского капитала, могут рассчитывать на индексацию оставшейся суммы с 1 января 2020 года. Об этом говорят в Пенсионном фонде РФ.

«Вне зависимости от того, получала ли семья единовременную денежную выплату или ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала, остаток средств будет проиндексирован в 2020 году», – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8 %. Вместо нынешних 453 тысяч рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тысяч рублей.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее сообщил, что порядка 1,5 триллиона рублей из средств материнского капитала не использованы гражданами, которые имеют сертификат.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировали с учетом инфляции. По действующему законодательству, сертификат выдают при рождении второго или последующих детей. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, на формирование будущей пенсии мамы, на обучение детей, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Также с 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.

Кроме того, ранее гражданам несколько раз предоставлялась возможность получить единовременные выплаты из материнского капитала. Такая мера поддержки семей в последний раз вводилась в 2016 году, и все желающие могли обратиться за разовой выплатой в размере 25 тысяч рублей.