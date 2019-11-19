Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:09 3

Из-за жалоб амурские власти проверили реки в золотодобывающих районах

Из-за жалоб амурские власти проверили реки в золотодобывающих районах
Фото: Правительство Амурской области

Оперативную проверку воды в реке Большая Эльга Селемджинского района провело минприроды Амурской области совместно с природоохранной прокуратурой. В ходе рейда использовалась мобильная эколаборатория. Найдено нарушение.

«В связи с участившимися жалобами амурчан, в том числе и в социальных сетях, мы организовали оперативный рейд. Выехали на место с оборудованием из мобильной экологической лаборатории. Отобрали пробы выше и ниже проведения горных работ в присутствии представителей добывающей компании. Оборудование позволяет оперативно провести анализы, они уже готовы, нарушение зафиксировано. Сейчас материалы находятся на рассмотрении в природоохранной прокуратуре, по итогам которого предприятию АО "Хэргу" будет вынесен штраф и возмещение ущерба», – пояснил министр природных ресурсов области Сергей Маху.

Анализ воды показал превышение содержания взвешенных веществ в воде, после драг более чем в пятьдесят раз. До места проведения горных работ – показатель равен 2 миллиграммам на литр, ниже по течению – более 100 миллиграмм на литр. При этом предельно допустимый максимум увеличения содержания взвешенных веществ после драги в воде – на 0,25 миллиграмм на литр.

«Взвешенные вещества – это песок, глина и тому подобное, повышенное их содержание в воде приводит к тому, что заиливается русло, реки мелеют, начинается подмытие берегов. От такой воды страдает рыба», – пояснил замначальника отдела регионального государственного надзора министерства природных ресурсов Амурской области Алексей Тарамурин.

Результаты анализа природоохранная прокуратура рассмотрит в течение месяца. За подобное нарушение штраф составляет от 500 тысяч рублей. Ущерб экологии может исчисляться сотнями миллионов. Так, в апреле 2019 года казна Циолковского пополнилась на более чем 100 миллионов рублей. Средства взыскали за вред, причиненный недрам города. Их направили на мероприятия, которые включены в комплексный план социально-экономического развития ЗАТО Циолковский. Это благоустройство «старого города» и развитие инфраструктуры, также средства использовали для достройки спортивного комплекса с бассейном, сообщает пресс-служба амурского правительства.

Фото: правительство Амурской области

Просмотров всего: 328

#закон #областная власть

распечатать


Общество 3

В амурских школах планируют ввести помощников-тьюторов
Общество 6

Назван размер ущерба от коррупции в России
Происшествия

В Амурской области суд признал право подтопленцев на компенсацию
Происшествия 36

В Благовещенске заключен под стражу охранник, пропустивший в колледж стрелка
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    18 минут назад

    Чё толку?

    Все эти штрафы благополучно разбазариваются на местах, а экологию увы - уже не восстановишь.

    А.и да. все эти штрафы в цену конечного продукта уже включены.

    Это как выставлять штраф канализационным очистным в БЛГ ... его потом в тариф пихают и привет.

    Все, абсолютно все эти экологические потуги - это бесполезное занятие от слова Абсолютно. Любые штрафы нивелируются добавленой в продукцию ценой.

    ВСЁ!!! Удачи в этом нелёгком деле - берите пробы, хоть насобирайтесь - можете хоть поссать в пробирку и выставить счёт, никто даже и не обидится.

  • antonsimakov

    antonsimakov
    8 минут назад

    скоро на пикеты надо будет по любой проблеме выходить? может пора включить мозги и оторвать от кресел тела?

  • antonsimakov

    antonsimakov
    5 минут назад

    что ни неделя то пикет!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь