Из-за жалоб амурские власти проверили реки в золотодобывающих районах

Фото: Правительство Амурской области

Оперативную проверку воды в реке Большая Эльга Селемджинского района провело минприроды Амурской области совместно с природоохранной прокуратурой. В ходе рейда использовалась мобильная эколаборатория. Найдено нарушение.

«В связи с участившимися жалобами амурчан, в том числе и в социальных сетях, мы организовали оперативный рейд. Выехали на место с оборудованием из мобильной экологической лаборатории. Отобрали пробы выше и ниже проведения горных работ в присутствии представителей добывающей компании. Оборудование позволяет оперативно провести анализы, они уже готовы, нарушение зафиксировано. Сейчас материалы находятся на рассмотрении в природоохранной прокуратуре, по итогам которого предприятию АО "Хэргу" будет вынесен штраф и возмещение ущерба», – пояснил министр природных ресурсов области Сергей Маху.

Анализ воды показал превышение содержания взвешенных веществ в воде, после драг более чем в пятьдесят раз. До места проведения горных работ – показатель равен 2 миллиграммам на литр, ниже по течению – более 100 миллиграмм на литр. При этом предельно допустимый максимум увеличения содержания взвешенных веществ после драги в воде – на 0,25 миллиграмм на литр.

«Взвешенные вещества – это песок, глина и тому подобное, повышенное их содержание в воде приводит к тому, что заиливается русло, реки мелеют, начинается подмытие берегов. От такой воды страдает рыба», – пояснил замначальника отдела регионального государственного надзора министерства природных ресурсов Амурской области Алексей Тарамурин.

Результаты анализа природоохранная прокуратура рассмотрит в течение месяца. За подобное нарушение штраф составляет от 500 тысяч рублей. Ущерб экологии может исчисляться сотнями миллионов. Так, в апреле 2019 года казна Циолковского пополнилась на более чем 100 миллионов рублей. Средства взыскали за вред, причиненный недрам города. Их направили на мероприятия, которые включены в комплексный план социально-экономического развития ЗАТО Циолковский. Это благоустройство «старого города» и развитие инфраструктуры, также средства использовали для достройки спортивного комплекса с бассейном, сообщает пресс-служба амурского правительства.

Фото: правительство Амурской области