В амурских школах планируют ввести помощников-тьюторов

Губернатор Амурской области провел совещание, посвященное безопасности в учебных заведениях. Среди ключевых решений – передача охраны в Росгвардию, усиление внимания к проблемам в школьных и студенческих коллективах, а также введение тьюторов, которые станут сопровождать образовательный процесс.

Участниками совещания стали участие представители силовых ведомств, правоохранительных органов и профильных министерств.

Как сообщает правительство Амурской области, после трагедии в колледже в регионе уже принят ряд мер. В образовательных организациях ужесточен пропускной режим и охрана учреждений. Проходят проверки работоспособности систем охранной и пожарной сигнализаций, видеонаблюдения, оповещения, выявляется потребность в дополнительном оборудовании. Губернатор поручил в кратчайшие сроки доложить о результатах и необходимых финансовых средствах.

Полицией совместно с Росгвардией прорабатывается комплекс профилактических мер по проверке владельцев оружия именно из числа учащихся заведений среднего и высшего образования.

На совещании речь шла о том, чтобы передать охрану колледжей и высших образовательных учреждений от частных охранных организаций сотрудникам Росгвардии.

Все согласились, что только рамками-металлодетекторами и усиленной охраной проблему не решить. Целесообразно усилить работу администрациям учебных заведений, устанавливать с учащимися доверительные отношения, не скрывать нарушения.

Для своевременного выявления проблем в детских коллективах и анализа их психологического состояния глава Приамурья Василий Орлов поручил внедрить систему тьюторства. Кураторы будут работать с коллективом, учениками старших классов, колледжей, родителями, выявлять риски и работать над профилактикой и предупреждением ситуаций, которые могут привести к трагедии. При этом тьюторы не числятся в структуре образовательных учреждений, чтобы видеть ситуацию «со стороны».

Также рекомендовано пересмотреть планы воспитательной работы с учащимися, чтобы они были не формальными, скопированными, а созданными под конкретный коллектив с комплексом мер для решения проблем.