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19ноября
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сегодня, 13:02 3

В амурских школах планируют ввести помощников-тьюторов

В амурских школах планируют ввести помощников-тьюторов
Фото: pixabay.com

Губернатор Амурской области провел совещание, посвященное безопасности в учебных заведениях. Среди ключевых решений – передача охраны в Росгвардию, усиление внимания к проблемам в школьных и студенческих коллективах, а также введение тьюторов, которые станут сопровождать образовательный процесс.

Участниками совещания стали участие представители силовых ведомств, правоохранительных органов и профильных министерств.

Как сообщает правительство Амурской области, после трагедии в колледже в регионе уже принят ряд мер. В образовательных организациях ужесточен пропускной режим и охрана учреждений. Проходят проверки работоспособности систем охранной и пожарной сигнализаций, видеонаблюдения, оповещения, выявляется потребность в дополнительном оборудовании. Губернатор поручил в кратчайшие сроки доложить о результатах и необходимых финансовых средствах.

Полицией совместно с Росгвардией прорабатывается комплекс профилактических мер по проверке владельцев оружия именно из числа учащихся заведений среднего и высшего образования.

На совещании речь шла о том, чтобы передать охрану колледжей и высших образовательных учреждений от частных охранных организаций сотрудникам Росгвардии.

Все согласились, что только рамками-металлодетекторами и усиленной охраной проблему не решить. Целесообразно усилить работу администрациям учебных заведений, устанавливать с учащимися доверительные отношения, не скрывать нарушения.

Для своевременного выявления проблем в детских коллективах и анализа их психологического состояния глава Приамурья Василий Орлов поручил внедрить систему тьюторства. Кураторы будут работать с коллективом, учениками старших классов, колледжей, родителями, выявлять риски и работать над профилактикой и предупреждением ситуаций, которые могут привести к трагедии. При этом тьюторы не числятся в структуре образовательных учреждений, чтобы видеть ситуацию «со стороны».

Также рекомендовано пересмотреть планы воспитательной работы с учащимися, чтобы они были не формальными, скопированными, а созданными под конкретный коллектив с комплексом мер для решения проблем.

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#областная власть #образование #ссузы #школа

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Комментарии
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  • raznos

    raznos
    42 минуты назад

    А русские слова и понятия уже закончились? Тьюторстово. Не тьюторство, а наставничество (кураторство). Пока чиновники будут извращать русский язык и гоняться за иностранными модными словами/профессиями, толку в стране не будет.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    27 минут назад

    нормально платить классным руководителям не вариант?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    24 минуты назад



    Все согласились, что только рамками-металлодетекторами и усиленной охраной проблему не решить.



    надо добавить собак, патрулирующие коридоры отряды росгвардии, снайпера на крышу, школу вкруг обнести забором с колючкой под напряжением и рвом.

    при малейшем писке - стрелять на поражение.

    а вообще лучше бы за сортирами школьными следили лучше.

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