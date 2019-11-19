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сегодня, 13:06 0

Студентов Амурского казачьего колледжа учат общаться с лошадьми

Студентов Амурского казачьего колледжа учат общаться с лошадьми
Фото: пресс-службы областного минобра

Для студентов Амурского казачьего колледжа – уникального учреждения на Дальнем Востоке – ввели новые занятия. В учебном заведении появилась конная подготовка.

«Мы стараемся максимально приобщить наших студентов к казачьей культуре. Занятия с лошадьми проходят в рамках дополнительного образования. Посещать их по желанию и на бесплатной основе могут студенты разных курсов как юноши, так и девушки. Из 150 студентов конную подготовку проходят 40 человек», – рассказал директор колледжа Станислав Каюков.

12 лошадей для занятий колледжу предоставляет местный коневод. Студентов обучают не только верховой езде, на практике показывают, как следует ухаживать за этими животными, и рассказывают, какое значение имеет конь в жизни казака, сообщает пресс-служба областного минобра.

«Сами студенты посещают занятия с удовольствием, ведь здесь они не только приобретают новые знания и навыки, но и получают эмоциональную разгрузку и психологическое удовлетворение», – отметил руководитель ссуза.

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#животные #студенты

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