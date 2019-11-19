В Белогорске осуждены двое парней, избивших мужчину по оговору

В Белогорске подростки избили взрослого мужчину. Многодетного отца оговорила несовершеннолетняя знакомая нападавших. Девушка рассказала им, что к ней приставал мужчина. Защита молодых людей обжаловала приговор суда, но суд вышестоящей инстанции оставил приговор в силе.

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Белогорского городского суда, вынесенный в отношении двух Кириллов 17 и 16 лет. Подростки попали на скамью подсудимых за совершение сразу нескольких преступлений. Один порезал колеса чужой машины, второй попался на сборе марихуаны. А вместе они избили 29-летнего многодетного отца, из-за чего тот едва не стал инвалидом.

Как сообщает белогорское издание «ТВС-медиа», 17-летний Кирилл узнал, что якобы к его 15-летней подружке приставал взрослый мужчина. Парень его знал – мужчина живет по соседству, вместе с женой воспитывает троих детей.

Около пяти часов вечера 21 ноября 2018 года Кирилл направился к дому обидчика. Во дворе дома никого не было, но возле забора, со стороны проезжей части, стояла серая иномарка. Парень достал из кармана нож и изрезал все колеса. После этого направился к другу, 16-летнему Кириллу, который проживал неподалеку. Нож выкинул по дороге.

Друг сразу согласился на предложение помочь «разобраться по-мужски». И прихватил с собой биту.

Сергей тот вечер вспоминает с трудом. После шести часов вечера, закончив работу, он на автобусе доехал до своей остановки. Когда до дома оставалось несколько десятков метров, его окликнули двое парней. Он подошел. Старшего Кирилла он узнал сразу. Второй прятал свое лицо за шарфом, намотанным до глаз. Но по этим глазам и по голосу Сергей догадался, кто стоял перед ним, держа в руках биту.

«Когда я подошел, старший Кирилл стал говорить о том, что ему известно о том, что я, якобы, приставал к его девушке, – рассказывал на суде пострадавший. – Но я сразу отмел все обвинения – подобного не было и не могло быть. Однако парень настаивал на своих словах. Потом достал телефон и позвонил, как оказалось, этой самой девочке, включив громкую связь. И на вопрос, правда ли, что я к ней приставал, она ответила утвердительно. Кирилл отключил телефон и стал говорить, что я виновен. И что он пойдет и расскажет все жене. Я же ответил, что пусть тогда он вместе с этой девочкой идет в полицию, пишут заявление».

Однако такое предложение Кирилла не устроило. Парень взял у друга биту и ударил мужчину по левому колену. Завязалась потасовка. А потом Сергей почувствовал сильный удар в голову, от которого рухнул на землю. Что было потом, мужчина помнил с трудом. Парни нанесли ему еще несколько ударов битой и ногами.

Когда избиение закончилось, мужчина попытался привстать. В этот момент Кирилл постарше наклонился к нему и спросил, понял ли тот, за что его избили. «Я не стал перечить. Хотел, чтобы они перестали меня бить. Поэтому ответил, что понял…», – вспоминает Сергей.

Дома ему стало хуже. Супруга Сергея попросила знакомую побыть с детьми, пока они съездят в больницу. Но тут выяснилось, что на своей машине ехать они не могут – колеса автомобиля были изрезаны. Пришлось вызывать такси.

В больнице Сергею сделали рентген головы и сразу же положили в травматологию. А на следующий день мужчина перенес операцию: врачи удалили часть кости черепа.

На следующий день оба Кирилла поняли, что натворили. И написали явку с повинной.

На суде старший Кирилл подтвердил, что, когда бил по голове потерпевшего, понимал, что голова – это жизненно важный орган. Но, якобы, не понимал, что могут быть такие последствия. Мол, причинять тяжкий вред здоровью не хотел. Хотел «потихоньку», чтобы Сергей знал, что они не шутят. И убивать его никто не планировал, ведь тот угрозы в ответ не высказывал. Да и «вроде бы нормальный он», находился с Кириллом в приятельских отношениях. И если бы Сергей признался в том, что приставал к подружке, они бы его не стали бить.

Младший Кирилл на вопрос гособвинителя, зачем тот начал бить потерпевшего, ответил: «Если один бьет, второй же не зря находится рядом».

Парни навестили Сергея в больнице, принесли ему свои извинения и фрукты. Старший Кирилл возместил расходы на покупку новых шин. И на суде еще раз просил прощения за совершенное.

Младший Кирилл тоже сожалел о случившемся и обещал исправиться. Однако спустя два месяца совершил новое преступление. Подросток решил собрать на заброшенных полях за селом Никольское марихуану. На обратном пути молодого человека остановили полицейские. Наркотиков при нем оказалось 378 граммов. Это, в соответствии с Уголовным кодексом, крупный размер.

Давая показания на суде, девушка, спровоцировавшая эту историю, призналась, что оговорила взрослого мужчину.

Приговором суда старший Кирилл был признан виновным в совершении двух преступлений – причинение вреда чужому имуществу и причинение вреда здоровью, опасного для жизни. И отправился отбывать наказание в воспитательную колонию на 4 года и 10 дней. Его друга, Кирилла помладше, суд также признал виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, а еще – в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Наказание – 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

По данным «ТВС-медиа», для их семей произошедшее стало большим потрясением. Оба мальчика воспитывались в благополучных семьях, в школе учились средне, но хулиганами никогда не были и на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли. Родные до конца не верили, что их дети могли учинить подобное. Приговор, вынесенный Белогорским горсудом, они обжаловали. Однако апелляционная инстанция оставила его в силе.