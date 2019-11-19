Три маршрутных автобуса попали в ДТП в Благовещенске (фото)

В соцсетях 19 ноября появились фотографии с мест нескольких ДТП, которые произошли в Благовещенске. Участниками аварий стали три маршрутных автобуса.

По сведениям инстаграм-паблика autoroad.blg, на перекрестке улиц Красноармейской и Загородной участником ДТП стал автобус маршрута «К». Он не смог затормозить и врезался в легковушку. А в районе дома № 55 по улице Загородной легковушку занесло, и она врезалась в стоявший автобус маршрута 39.

По информации инстаграм-паблика blag_dtp, на перекрестке улиц Чайковского и Северной участниками ДТП стали легковушка и автобус маршрута 30.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в управление ГИБДД по Амурской области. В ведомстве сообщили, что 19 ноября на 12:00 в Благовещенске не зарегистрировано ДТП, в которых пострадали бы люди.

Фото: instagram.com/autoroad.blg, instagram.com/blag_dtp