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Три маршрутных автобуса попали в ДТП в Благовещенске (фото)

Три маршрутных автобуса попали в ДТП в Благовещенске (фото)

В соцсетях 19 ноября появились фотографии с мест нескольких ДТП, которые произошли в Благовещенске. Участниками аварий стали три маршрутных автобуса.

По сведениям инстаграм-паблика autoroad.blg, на перекрестке улиц Красноармейской и Загородной участником ДТП стал автобус маршрута «К». Он не смог затормозить и врезался в легковушку. А в районе дома № 55 по улице Загородной легковушку занесло, и она врезалась в стоявший автобус маршрута 39.

По информации инстаграм-паблика blag_dtp, на перекрестке улиц Чайковского и Северной участниками ДТП стали легковушка и автобус маршрута 30.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в управление ГИБДД по Амурской области. В ведомстве сообщили, что 19 ноября на 12:00 в Благовещенске не зарегистрировано ДТП, в которых пострадали бы люди.

Фото: instagram.com/autoroad.blg, instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1654

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Хорошо что кроме техники ни кто не пострадал.

    На фото обратили внимание на состояние проезжей части, сплошной лед.

    На дорогах города можно на коньках кататься.

    Почему дороги не чистят???

    Вчера АИ пмсало, что по городу работает снегоуборочная техника, но дороги то не очищены от снега и наката.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Amurskiy patriot

    Хорошо что кроме техники ни кто не пострадал. На фото обратили внимание на состояние проезжей части, сплошной лед. На дорогах города можно на коньках кататься. Почему дороги не чистят??? Вчера АИ пмсало, что по городу работает снегоуборочная техника, но дороги то не очищены от снега и наката.



    А безопасную скорость движения не учили выбирать?



  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    А Вы Oldlord пробывали по таким дорогам ездить, когда не только затормозить и остановиться проблемно, но и на перекрестке и тронуться с трудом получается?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    горького, театральная, конь не валялся, ощущение, что ни разу техника на прошла, кое где песок на перекрестке, отсев в коттеджи свои увезли?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Amurskiy patriot

    А Вы Oldlord пробывали по таким дорогам ездить, когда не только затормозить и остановиться проблемно, но и на перекрестке и тронуться с трудом получается?



    Не только пробовал, но и ездил.



    Я только в 2012 году уехал с Камчатки.



    А там снега поболее, чем в Благе выпадает.



  • inoy

    inoy
    1 час назад

    на полном приводе нормально проехался по городу, дороги белые!!!, техника ходит, 4-5 раз видел, но просто едет как бы в гараж)) где-то видимо работает, центр БЕЛЫЙ!!!!!

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    В Якутии тоже поболе снега выпадает, чем в Благовещенске (стаж проживания более 10 лет), но там мороз "схватывает" и наледи нет. Разве что весной. Тут вопрос не в количестве выпавшего снега - его уже расчистили в основном, а в том, что дороги не подсыпаны - гололед: ни нормально тронуться, ни затормозить. Шишки снежные вокруг люков канализационных не счищены - по ним скачешь как на коне. Объезжать их - наткнуться легко можно на такого же встречного объезжающего.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    52 минуты назад

    Красивый гололёд на последних фото

  • Driver777

    Driver777
    28 минут назад

    Четыре ! 26-ой красавчик на Калинина 116.

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