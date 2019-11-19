В Тынде решили, какую территорию благоустроят в 2020 году

Голосование за выбор территории для благоустройства в следующем году проходило на официальном сайте администрации Тынды. Было предложено пять общественных территорий: спортивная площадка между школой № 2 и детским садом «Радуга», городской парк культуры и отдыха, сквер рядом с администрацией Тындинского района, Московский бульвар с устройством световой аллеи и территория в районе городской мэрии и торгового дома «Столичный».

35 % из общего числа проголосовавших выбрали спортивную площадку между школой № 2 и детским садом «Радуга», 28 % проголосовали за парк. 15 % голосов выбрали сквер рядом с районной администрацией и территорию Московского бульвара, и всего 6 % отдали свои голоса за территорию в районе городской администрации и торгового дома «Столичный».

13 ноября 2019 года члены общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды на территории Тынды утвердили итоги голосования.

Сейчас стартует сбор предложений от жителей столицы БАМа по благоустройству выбранной территории: какие спортивные тренажеры и площадки, игровые комплексы, парковки, малые архитектурные формы необходимо здесь установить и оборудовать. Заявки можно приносить в приемную администрации города Тынды, либо отправлять по электронному адресу goradm@mail.ru, сообщает пресс-служба администрации Тынды.