Амурчане потратили больше миллиарда средств маткапитала на покупку жилья

Более миллиарда рублей средств материнского капитала направили амурские семьи на улучшение жилищных условий в текущем году. Оплата ипотеки, покупка и строительство жилья все годы остаются самыми популярными направлениями в распоряжении материнским капиталом.

Только в 2019 году средства на эти цели уже направили 2 470 амурских семей на сумму более чем миллиард рублей. Всего же за время действия программы поддержки семей, имеющих детей, свои жилищные условия улучшили 31 124 семьи на сумму 11,8 миллиарда рублей.

В 2019 году 1 266 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 548 миллионов рублей, а 1 204 семьи улучшили жилищные условия, направив средства материнского капитала на сумму 457 миллионов рублей напрямую на покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

С 2007 года в Амурской области выдано 57 669 сертификатов. Из них 15 000 семей погасили ипотеку на 6 миллиардов рублей. 16 000 семей улучшили свои жилищные условия в общей сложности на 5,8 миллиарда. 2 900 семей построили свои дома, потратив на это 628 миллионов рублей.

На получение образования ребенком или детьми 16 400 семей перевели 672 миллиона, полученных в качестве маткапитала. 11 700 семей использовали материнский капитал на оплату детского сада. Общая сумма по этой категории составила 364,3 миллиона рублей.

Всего 47 семей перевели маткапитал на формирование накопительной пенсии матери. Здесь сумма «капиталов» равна 7,9 миллиона рублей.

На приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов обратила средства всего одна семья. На указанную цель они истратили 31 тысячу рублей.