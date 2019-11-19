Дальнему Востоку выделят дополнительные деньги на льготные полеты

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Размер бюджетных субсидий на льготные авиаперевозки на Дальний Восток в 2020 году увеличатся за счет неиспользованного в 2019 году остатка. Общая сумма субсидирования на начало года превысит 4 миллиарда рублей. В течение года она может быть увеличена.

Правительство выделит на субсидирование перелетов льготных категорий граждан на Дальний Восток 4,35 миллиарда рублей, рассказали «Ъ» источники в правительстве. Сумма превышает объем субсидий на начало 2019 года, когда на эти цели было выделено 2,8 миллиарда.

В пресс-службе правительства рассказали, что в бюджете на 2020 год на субсидирование льготных авиаперевозок на Дальний Восток, в Калининград и Крым заложено 3,8 миллиарда, из которых 75 % (2,85 миллиарда рублей) пойдет на перевозки в дальневосточные города. Замдиректора департамента Минвостокразвития Ирина Маканова заявила 18 ноября на совещании в Совете Федерации, что к этой сумме будут добавлены 1,985 миллиарда, не распределенные в 2019 году. Таким образом, общая сумма субсидий на начало 2020 года составит 5,8 миллиарда рублей, 75 % из которых (4,35) пойдут на субсидирование перевозок на дальневосточных направлениях.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами 18 ноября сказал, что число субсидируемых дальневосточных маршрутов будет увеличено со 152 до 176.

«Кроме того, субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30 %, это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне», – добавил глава правительства.

В 2019 году перевозки льготных категорий граждан выполняют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, «Алроса», Nord Star, «Якутия», «ИрАэро», Nordwind, «Икар», Smartavia. Субсидируемые маршруты распределяются таким образом, чтобы они не повторялись у разных авиакомпаний.

В S7 отметили, что в 2020 году планируют дальнейшее развитие маршрутной сети в регионе. Запрос в Росавиацию по всем маршрутам будет сформулирован к 1 декабря, к окончанию срока подачи заявок.