В Приамурье пресекли канал сбыта наркотиков (видео)

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В октябре в Амурской области были задержаны несколько человек. Их подозревают в причастности к организации сбыта наркотиков.

По версии следствия, житель Мазановского района заготавливал наркотическое средство на территории данного района, а затем отправлял в Благовещенск. В областном центре предполагаемый организатор незаконной деятельности расфасовывал гашишное масло и передавал его еще двум людям. Те, в свою очередь, занимались непосредственно сбытом «дури» на территории города.

Для задержания одного из подозреваемых полицейским пришлось проникнуть в квартиру через окно. В этот момент злоумышленник пытался уничтожить часть наркотических средств. Остальных участников преступной группы задержали на улицах города.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий стражами порядка из незаконного оборота было изъято более 200 граммов масла каннабиса (гашишного масла), что является крупным размером.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, им вменяют 12 эпизодов преступной деятельности. Фигуранты дел заключены под стражу.

Видео: 28.мвд.рф