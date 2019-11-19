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19ноября
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В Москве мать оставила восьмерых детей в однокомнатной квартире на несколько дней

В Москве мать оставила восьмерых детей в однокомнатной квартире на несколько дней
Фото: Peter H с сайта Pixabay

В Москве мать на несколько дней оставила восьмерых малолетних детей в квартире. Большинство из них были больны простудными заболеваниями.

18 ноября бригада скорой помощи обнаружила в однокомнатной квартире на юго-западе столицы детей в возрасте от шести месяцев до восьми лет с различными формами простудных заболеваний. Мамы детей не было дома в течение нескольких дней.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова уточнила, что дети находились якобы под присмотром бабушки 1956 года рождения, которая была настолько пьяна к приезду врачей, что не могла ходить и говорить.

Скорая помощь осмотрела детей и направила в разные московские клиники. «Лента.ру» сообщает, что семья является неполной и состоит на учете в органах системы профилактики.

Врачи отметили, что дети находились в ненадлежащих условиях проживания, и заявили об этом в правоохранительные органы. По данному факту организована доследственная проверка, в которой вместе со следователями примут участие работники прокуратуры Москвы. В частности, будет дана оценка действиям или бездействию работников органов системы профилактики.

29 октября сообщалось, что в Челябинске младенец умер от голода. Мать оставила ребенка одного на несколько дней и ушла.

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#дети #криминал #происшествия

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