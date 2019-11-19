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19ноября
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сегодня, 10:24

Как проверить своего риэлтора?

Как проверить своего риэлтора?

Всероссийский ресурс, в который вносятся данные о риэлторах и компаниях, которые работают по Национальному стандарту - http://reestr.rgr.ru

Узнать список аттестованных агентов и сертифицированных компаний вашего города несложно. Достаточно на сайте Реестра в строке поиска вбить "Благовещенск" и выбрать, кого мы ищем - людей или организации. Можно также указать в поиске фамилию интересующего агента или название компании.

В данный момент в нашем городе больше ста аттестованных специалистов и десяток сертифицированных компаний. Еще два агентства недвижимости проходят проверку, в случае успешного прохождения процедуры, информация о них также появится в Реестре.

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#Недвижимость

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