Поиск исчезнувшего амурчанина продолжается

По факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Лизандер Роман Евгеньевич родился 26 июля 1968 года. На вид ему около 50 лет, рост 170 сантиметров, телосложение средней полноты, лицо овальное, смуглое, небольшие голубые глаза, крупный нос, стрижка короткая, волосы темно-русые. Из особых примет – 44-й размер обуви, над левой бровью шрам. Еще одна особенность – сильный голос.

На момент ухода был одет: куртка защитного цвета, футболка в полоску красно-синего цвета, камуфляжные брюки и резиновые шлепанцы.

Следственные органы просят граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Романа Лизандера или о месте его нахождения, сообщить в правоохранительные органы по телефонам: +7-914-606-25-29, (41658) 2-15-52.