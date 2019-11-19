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19ноября
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сегодня, 10:50 4

Поиск исчезнувшего амурчанина продолжается

Поиск исчезнувшего амурчанина продолжается
Фото: khabkray.sledcom.ru

Следствие просит помощи в установлении местонахождения мужчины, пропавшего в Амурской области в начале июня 2019 года. Как сообщало ИА «Амур.инфо», житель села Овсянка Зейского района вышел из дома и пропал.

По факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Лизандер Роман Евгеньевич родился 26 июля 1968 года. На вид ему около 50 лет, рост 170 сантиметров, телосложение средней полноты, лицо овальное, смуглое, небольшие голубые глаза, крупный нос, стрижка короткая, волосы темно-русые. Из особых примет – 44-й размер обуви, над левой бровью шрам. Еще одна особенность – сильный голос.

На момент ухода был одет: куртка защитного цвета, футболка в полоску красно-синего цвета, камуфляжные брюки и резиновые шлепанцы.

Следственные органы просят граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Романа Лизандера или о месте его нахождения, сообщить в правоохранительные органы по телефонам: +7-914-606-25-29, (41658) 2-15-52.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    27 минут назад

    Что значит сильный голос?высокие ноты берет?

  • hkmg8787

    hkmg8787
    20 минут назад

    матерится как сапожник.

  • S kak $

    S kak $
    19 минут назад

    Это значит у мужика командирский голос.

  • lev4ik

    lev4ik
    12 минут назад

    Командирский-это когда в полголоса сказал,а нерадивый прапор в конце плаца от страха обосрался.

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