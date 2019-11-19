Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:42 0

Сильно задержавшийся авиарейс прибыл из Домодедово в Благовещенск

Сильно задержавшийся авиарейс прибыл из Домодедово в Благовещенск
Фото: Амур.инфо

Утром 19 ноября в Благовещенске приземлился самолет рейса U6-349 из Домодедово. Рейс сильно задержался, на что жаловались пользователи социальных сетей.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе аэропорта Благовещенска, отправление обратного рейса состоится, ориентировочно, в 11 часов.

Кроме того, 18 ноября не состоялся рейс Южно-Сахалинск – Благовещенск. Он прибыл в столицу Амурской области 19 ноября в 08:39. Этот самолет уже отправился во Владивосток.

В аэропорту Благовещенска констатируют, что расписание авиаперелетов, нарушенное непогодой, восстанавливается.

Просмотров всего: 519

#погода #снегопад #транспорт

распечатать


Общество

Дальнему Востоку выделят дополнительные деньги на льготные полеты
Общество

Задерживается вылет двух рейсов из аэропорта Благовещенска

Власть

Число льготных маршрутов для дальневосточников увеличится до 152
Общество

Снег и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 19 ноября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь