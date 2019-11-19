Сильно задержавшийся авиарейс прибыл из Домодедово в Благовещенск
Утром 19 ноября в Благовещенске приземлился самолет рейса U6-349 из Домодедово. Рейс сильно задержался, на что жаловались пользователи социальных сетей.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе аэропорта Благовещенска, отправление обратного рейса состоится, ориентировочно, в 11 часов.
Кроме того, 18 ноября не состоялся рейс Южно-Сахалинск – Благовещенск. Он прибыл в столицу Амурской области 19 ноября в 08:39. Этот самолет уже отправился во Владивосток.
В аэропорту Благовещенска констатируют, что расписание авиаперелетов, нарушенное непогодой, восстанавливается.
Просмотров всего: 519