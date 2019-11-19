Назван размер ущерба от коррупции в России

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Ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности в России за 8 месяцев текущего года составил около 102 миллиардов рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 миллиардов.

«В результате принятых мер за 8 месяцев 2019 года подразделениями правоохранительной системы выявлено 18,4 тысячи преступлений коррупционной направленности, в том числе 5,5 тысячи совершенных в крупном или особо крупном размере. Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил около 102 миллиардов рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 миллиардов рублей», – сообщил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.

Завершено расследование более 15 тысячи преступлений, из которых 1,6 тысячи совершены группой лиц по предварительному сговору, 632 – в составе организованной группы либо преступного сообщества. Установлены более 8 тысяч лиц, совершивших преступления; к уголовной ответственности привлечены около 6,5 тысячи человек. Как отметил замначальника управления, с начала года количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 4,7 %, сообщает ТАСС.

Кроме того, по данным Севастьянова, в январе-августе сотрудниками правоохранительных органов выявлено более 3 тысяч преступлений, которые были совершены должностными лицами, уличенными во взяточничестве. Из них, по его словам, 805 совершены в крупном или особо крупном размере. «К уголовной ответственности привлечена 1 тысяча человек. По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму 1,5 миллиарда рублей», – рассказал замначальника управления МВД.

Севастьянов также отметил, что за 8 месяцев зафиксированы 3 тысячи фактов дачи взяток, в том числе 399 – в крупном или особо крупном размере. Выявлены 1,8 тысячи взяткодателей, из них 1,2 тысячи привлечены к уголовной ответственности. «Выявлены 1 тысяча фактов посредничества во взяточничестве, в том числе 386 – в крупном или особо крупном размере. Из 462 выявленных лиц, совершивших преступления, привлечены к уголовной ответственности 276 человек. По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму более 128 миллионов рублей», – подытожил он.