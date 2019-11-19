Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:38 0

В Амурской области суд признал право подтопленцев на компенсацию

В Амурской области суд признал право подтопленцев на компенсацию
Фото: amur.info

В Амурской области мужчина и его пожилые родители потеряли жилье в результате наводнения. Их дом в селе Угловое не был оформлен в собственность, поэтому людям отказали в компенсации ущерба. Прокурор Мазановского района обратился в суд.

Прокуратура Мазановского района провела проверку по обращению жителя района о невозможности получения выплат, связанных с чрезвычайной ситуацией в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на жилое помещение.

Установлено, что гражданин и его родители-пенсионеры более 15 лет жили в селе Угловое. «Заявители добросовестно, открыто и непрерывно владеют жилым домом, однако правоустанавливающих документов на жилое помещение не имеют», – сообщает прокуратура Амурской области.

В результате наводнения село затопило. Отсутствие зарегистрированного права собственности на жилой дом лишило заявителей возможности получения мер социальной поддержки – компенсационных выплат в связи с утратой имущества.

В целях защиты прав, свобод и законных интересов гражданина и двоих пенсионеров прокурор Мазановского района обратился в суд с исковым заявлением о признании права собственности на объект недвижимости – жилой дом в силу приобретательской давности.

Мазановский районный суд, рассмотрев требования прокурора, принял решение об их удовлетворении. По ходатайству прокуратуры суд обратил решение к немедленному исполнению. Устранение нарушений остается на контроле прокуратуры Мазановского района.

Просмотров всего: 197

#закон #наводнение #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В Приамурье пресекли канал сбыта наркотиков (видео)
В России и мире

В Москве мать оставила восьмерых детей в однокомнатной квартире на несколько дней
Происшествия 4

Поиск исчезнувшего амурчанина продолжается
Общество 5

Назван размер ущерба от коррупции в России
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь