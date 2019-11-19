В Амурской области суд признал право подтопленцев на компенсацию

В Амурской области мужчина и его пожилые родители потеряли жилье в результате наводнения. Их дом в селе Угловое не был оформлен в собственность, поэтому людям отказали в компенсации ущерба. Прокурор Мазановского района обратился в суд.

Прокуратура Мазановского района провела проверку по обращению жителя района о невозможности получения выплат, связанных с чрезвычайной ситуацией в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на жилое помещение.

Установлено, что гражданин и его родители-пенсионеры более 15 лет жили в селе Угловое. «Заявители добросовестно, открыто и непрерывно владеют жилым домом, однако правоустанавливающих документов на жилое помещение не имеют», – сообщает прокуратура Амурской области.

В результате наводнения село затопило. Отсутствие зарегистрированного права собственности на жилой дом лишило заявителей возможности получения мер социальной поддержки – компенсационных выплат в связи с утратой имущества.

В целях защиты прав, свобод и законных интересов гражданина и двоих пенсионеров прокурор Мазановского района обратился в суд с исковым заявлением о признании права собственности на объект недвижимости – жилой дом в силу приобретательской давности.

Мазановский районный суд, рассмотрев требования прокурора, принял решение об их удовлетворении. По ходатайству прокуратуры суд обратил решение к немедленному исполнению. Устранение нарушений остается на контроле прокуратуры Мазановского района.