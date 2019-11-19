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19ноября
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сегодня, 10:04 10

В Благовещенске заключен под стражу охранник, пропустивший в колледж стрелка

В Благовещенске заключен под стражу охранник, пропустивший в колледж стрелка
Фото: amur.info

В Амурской области в связи с ЧП в колледже работнику частной охранной организации предъявлено обвинение. Мужчина заключен под стражу. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 14 ноября в аудитории Амурского колледжа строительства и ЖКХ студент открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое получили ранения.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области работнику частной охранной организации «Сириус-А» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"», – сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Олег Мясоедов. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, составляет до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый допустил в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летнего учащегося, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу. От огнестрельных ранений погиб его одногруппник, еще трое студентов пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания нападавший покончил жизнь самоубийством.

Благовещенским городским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Под стражей находится и генеральный директор «Сириус-А». Как сообщало ИА «Амур.инфо», руководитель частной охранной организации заключен под стражу на два месяца. Такое решение через два дня после трагедии в колледже вынес Благовещенский городской суд. Ему предъявлено обвинение по той же статье, что и охраннику, – «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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#закон #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    52 минуты назад

    Любопытно, чем руководствовался судья, вынося постановление о заключении под стражу?

  • кержак

    кержак
    50 минут назад

    ...исключительно революционным правосознанием...

  • ay

    ay
    49 минут назад

    Oldlord

    Любопытно, чем руководствовался судья, вынося постановление о заключении под стражу?



    Про чёрный ход судью известили? Один человек не может находиться сразу в двух местах. Да и с правом досмотра у охраны я ни фсё понял.

  • invv

    invv
    42 минуты назад

    Судья руководствовался тем, что крайнего уже назначили.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    38 минут назад

    invv

    Судья руководствовался тем, что крайнего уже назначили.



    Крайним же не может быть директор колледжа, который не обеспечил выполнение комплекса мероприятий по антитеррористической защищённости подведомственного ему здания.

  • Molex69

    Molex69
    38 минут назад

    можно еще под стражу заключить водителя автобуса или такси, который довозил "стрелявшего студента", как соучастника. почему нет?

  • Альтер

    Альтер
    36 минут назад

    Ну даже если учитывать, что у него, к примеру, нет лицензии он выполнял вполне конкретные должностные обязанности и ВЫБЕЖАЛ впереди всех, не сообщил в правоохранительные органы, не провел определенные мероприятия при данной ситуации, так что вопрос о правомерности суда тут исключен

  • Альтер

    Альтер
    35 минут назад

    Molex69

    можно еще под стражу заключить водителя автобуса или такси, который довозил "стрелявшего студента", как соучастника. почему нет?



    В должностные обязанности водителя не входит обеспечивать безопасность ДЕТЕЙ

  • домовенок

    домовенок
    32 минуты назад

    Альтер

    Molex69

    можно еще под стражу заключить водителя автобуса или такси, который довозил "стрелявшего студента", как соучастника. почему нет?



    В должностные обязанности водителя не входит обеспечивать безопасность ДЕТЕЙ



    А как же детские кресла?

  • Страйкер

    Страйкер
    11 минут назад

    ему стало быть, надо было каждому студенту в очко заглядывать не пронес ли он чего?

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