В Благовещенске заключен под стражу охранник, пропустивший в колледж стрелка

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области работнику частной охранной организации «Сириус-А» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"», – сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Олег Мясоедов. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, составляет до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый допустил в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летнего учащегося, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу. От огнестрельных ранений погиб его одногруппник, еще трое студентов пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания нападавший покончил жизнь самоубийством.

Благовещенским городским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Под стражей находится и генеральный директор «Сириус-А». Как сообщало ИА «Амур.инфо», руководитель частной охранной организации заключен под стражу на два месяца. Такое решение через два дня после трагедии в колледже вынес Благовещенский городской суд. Ему предъявлено обвинение по той же статье, что и охраннику, – «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».