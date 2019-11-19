Пострадавшие от паводка амурчане получат 2 миллиона на покупку жилья

В правительстве Амурской области прошло заседание КЧС, на котором губернатору доложили о принимаемых мерах по ликвидации последствий летнего наводнения. Пострадавшие амурчане начали получать уведомления по предоставлению выплат на приобретение жилья.

«По состоянию на 18 ноября из 602 жилых помещений, заявленных в минстрой РФ, 128 непригодны для проживания, 474 требуется капремонт. Принято 432 заявления граждан с необходимым пакетом документов (72%)», – сообщил министр строительства и архитектуры Игорь Карзунин.

«Из них 186 на приобретение жилых помещений, 246 – на капремонт, – добавила замминистра соцзащиты Лилия Мезенцева. – Все заявления находятся в работе, запрошены в Росреестре сведения о наличии либо отсутствии в собственности граждан иных жилых помещений. Состоялось два заседания межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений пострадавших граждан. Принято 117 положительных решений. 59 – это по предоставлению выплат на приобретение жилья на 136,9 миллиона рублей, уведомления выданы 44 гражданам; 58 положительных решений по капремонту на общую сумму 16,2 миллиона рублей, уведомления выданы 25 гражданам».

Еще 48 уведомлений будут направлены во вторник в Мазановский район.

Отказано 20 амурчанам: 12 – на приобретение жилья, 8 – на проведение капремонта. «Причина – отсутствие права собственности, либо иное жилье, либо в заявлении указаны не члены семьи», – пояснила Лилия Мезенцева.

Регион получил первый транш из федерального бюджета – 140 миллионов рублей именно на покупку нового жилья пострадавшим или на капитальный ремонт. Всего на 2019 год правительство РФ выделило Амурской области на эти цели 512 миллионов рублей.

«Для активизации населения в части обращений в органы соцзащиты минстрой области направил в муниципальные образования информационные памятки по соцвыплатам, которые должны быть выданы пострадавшим гражданам», – рассказал Игорь Карзунин. Министр отметил, что все «вопросы решаются согласно намеченным графикам».

Василий Орлов поинтересовался ремонтом школ в пострадавших селах.

«Здание школы в селе Угловом – работы закончены. Ведется подписание исполнительной документации и актов. Срок окончания контракта по Норской школе – 20 декабря, но работы планируем закончить раньше», – заверил министр строительства.

Также на заседании министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский доложил, что ООО «РЖД» будет оказана благотворительная помощь в размере 3 миллионов рублей.