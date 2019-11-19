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При пожаре в Прогрессе пострадал мужчина

При пожаре в Прогрессе пострадал мужчина
Фото: Амур.инфо

В ночь на 19 ноября был пожар в поселке Прогресс. Огнеборцы тушили возгорание в многоквартирном жилом доме. Не обошлось без пострадавших.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже 4-этажного жилого дома на улице Заводской. Огнеборцы пожарно-спасательной части № 13 прибыли на место происшествия через 8 минут после поступления сообщения о пожаре. К ним в помощь направили силы пожарного поста поселка Новорайчихинска. В тушении было задействовано 7 человек и 3 единицы техники. В течение 6 минут открытое горение ликвидировали, квартиру отстояли. Огонь повредил мебель.

При пожаре пострадал мужчина 1999 года рождения. Его с отравлением продуктами горения доставили в больницу поселка Прогресс, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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