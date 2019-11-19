~~В России собираются потратить миллиард на изучение причин бедности

Минэкономразвития предложило Росстату по-новому подходить к вопросу бедности в России. Если изменения примут, Росстату с 2020 года придется запрашивать данные о налогах и страховых взносах. Отдельно будут изучать бедность среди пенсионеров и семей с детьми.

Основная цель нововведений – повысить качество статистики бедности в России. Это поможет более адресно направлять социальную помощь от государства, указали в ведомстве. Для реализации этих планов потребуется 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета в течение трех лет.

Для достоверной картины бедности Росстат собираются ежегодно сравнивать свои данные с информацией о доходах населения. Их предоставят Пенсионный фонд России и Федеральная налоговая служба. Окончательная статистика – как по стране, так и по отдельным регионам – должна публиковаться 29 декабря. Всю информацию обезличат, сообщает издание «Секрет фирмы» со ссылкой на материал РБК.

Еще одним нововведением в изучении бедности станет анализ информации об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности групп наибольшего риска, в которые входят семьи с детьми до 18 лет, женщины с детьми и пенсионеры. В исследованиях уровня жизни этих групп ежегодно планируют задействовать от 20 000 до 25 000 домохозяйств. По оценкам Минтруда, около 80 % семей, находящихся за чертой бедности, – это семьи с детьми.

Сейчас для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с прожиточным минимумом (11 185 рублей в 2019 году). По итогам второго квартала 2019 года 12,7 % населения России имели доходы ниже этой величины. При этом из почти 20 миллионов нуждающихся поддержку государства получают лишь 4,2 миллиона граждан.

Согласно майским указам президента, правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году (до 6,6 % от населения).