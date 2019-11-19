Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:36 30

В России собираются потратить миллиард на изучение причин бедности

В России собираются потратить миллиард на изучение причин бедности
Фото: pixabay.com

Минэкономразвития предложило Росстату по-новому подходить к вопросу бедности в России. Если изменения примут, Росстату с 2020 года придется запрашивать данные о налогах и страховых взносах. Отдельно будут изучать бедность среди пенсионеров и семей с детьми.

Основная цель нововведений – повысить качество статистики бедности в России. Это поможет более адресно направлять социальную помощь от государства, указали в ведомстве. Для реализации этих планов потребуется 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета в течение трех лет.

Для достоверной картины бедности Росстат собираются ежегодно сравнивать свои данные с информацией о доходах населения. Их предоставят Пенсионный фонд России и Федеральная налоговая служба. Окончательная статистика – как по стране, так и по отдельным регионам – должна публиковаться 29 декабря. Всю информацию обезличат, сообщает издание «Секрет фирмы» со ссылкой на материал РБК.

Еще одним нововведением в изучении бедности станет анализ информации об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности групп наибольшего риска, в которые входят семьи с детьми до 18 лет, женщины с детьми и пенсионеры. В исследованиях уровня жизни этих групп ежегодно планируют задействовать от 20 000 до 25 000 домохозяйств. По оценкам Минтруда, около 80 % семей, находящихся за чертой бедности, – это семьи с детьми.

Сейчас для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с прожиточным минимумом (11 185 рублей в 2019 году). По итогам второго квартала 2019 года 12,7 % населения России имели доходы ниже этой величины. При этом из почти 20 миллионов нуждающихся поддержку государства получают лишь 4,2 миллиона граждан.

Согласно майским указам президента, правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году (до 6,6 % от населения).

Просмотров всего: 633

#экономика

распечатать


Общество

Дальнему Востоку выделят дополнительные деньги на льготные полеты
Экономика 29

На территории Амурской области появятся новые производства
Экономика 4

В Минпромторге сообщили, что на АЗС недолив топлива превышает норму в два-три раза
Общество 17

Это крик души: благовещенцы о продаже алкоголя в заведениях в жилых домах (видео)

Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    кто-то явно получит ответ))) и станет наконец-то богатым

  • ay

    ay
    2 часа назад

    бедных много, а поэтому лучше потратить десять лярдов, а не один. не?

  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    2 часа назад

    ЕР довела страну до нищеты

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад



    Согласно майским указам президента, правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году (до 6,6 % от населения).



    а в принципе, неплохо я и живу ... не надо меня с семьёй расстреливать ради статистики.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~В России собираются потратить миллиард на изучение причин бедности



    Я и за поллярда смогу изучить эти причины.

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Oldlord


    ~~В России собираются потратить миллиард на изучение причин бедности



    Я и за поллярда смогу изучить эти причины.


    А откаты тем, кто инициирует такие исследования? Вам ничего не достанется. Берите лярд

  • ay

    ay
    1 час назад

    Oldlord



    ~~В России собираются потратить миллиард на изучение причин бедности



    Я и за поллярда смогу изучить эти причины.



    За половину лярда исследование будет неполным. Просите хотя бы два, для более глубокого и всестороннего бурения проблемы.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Мне кажется или эта новость на анекдот похожа?

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    NoirМне кажется или эта новость на анекдот похожа?


    В этой стране все новости из анекдотов.... Или анекдоты рождаются из новостей

  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    1 час назад

    про это написано в каждом учебнике--------------1.2 Причины бедности и ее последствия

    Бедность является следствием разнообразных и взаимосвязанных причин, которые объединяют в следующие группы:

    экономические (безработица, низкая заработная плата, низкая производительность труда, неконкурентоспособность отрасли),

    социально-медицинские (инвалидность, старость, высокий уровень заболеваемости),

    демографические (неполные семьи, большое количество иждивенцев в семье),

    образовательно-квалификационные (низкий уровень образования, недостаточная профессиональная подготовка),

    политические (военные конфликты, вынужденная миграция),

    регионально-географические (неравномерное развитие регионов).[3]

    религиозно-философские и психологические (аскеза, как образ жизни, юродство) [15]

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Иль де Франспро это написано в каждом учебнике--------------1.2 Причины бедности и ее последствия

    Бедность является следствием разнообразных и взаимосвязанных причин, которые объединяют в следующие группы:

    экономические (безработица, низкая заработная плата, низкая производительность труда, неконкурентоспособность отрасли),

    социально-медицинские (инвалидность, старость, высокий уровень заболеваемости),

    демографические (неполные семьи, большое количество иждивенцев в семье),

    образовательно-квалификационные (низкий уровень образования, недостаточная профессиональная подготовка),

    политические (военные конфликты, вынужденная миграция),

    регионально-географические (неравномерное развитие регионов).[3]

    религиозно-философские и психологические (аскеза, как образ жизни, юродство) [15]


    Такое могли написать только в либероидной методичке. Мудрый Вова с Димой выяснят истинные причины, всего за несколько лярдов

  • Я 1

    Я 1
    1 час назад

    Вскрытие показало, что пациент умер при вскрытии.

  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    Что бы бороться с бедностью - нужно думать как бедный, а так "сытый голодного не разумеет"...

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Как уменьшить количество бедных? По-другому их посчитать.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...ежли будешь думать как бедный,бедным и останешься. думай как богатый.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Помоему, в стране станет меньше бедных, когда "умные головы" перестанут выделять средства на финансирование подобных мероприятий, а будут направлять их на повышение з/п, пенсий и т.д....

  • antonsimakov

    antonsimakov
    1 час назад

    боже, дай им совести и мозгов

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Чтобы понять бедность россиян вначале надо изучить "богатость" в России.

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Иль де ФрансЕР довела страну до нищеты


    Что вы, на такое способны только либералы

  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    1 час назад

    обоснуйте

  • ay

    ay
    51 минута назад

    Иль де Франс

    обоснуйте



    Не верите? Спросите oenesterov.

  • V.M.

    V.M.
    50 минут назад







  • домовенок

    домовенок
    50 минут назад

    Да никто ничего изучать не будет, просто за миллиард деревянных Росстат изменит методику своих отчетов и бедных сразу станет в два, а то и в три раза меньше

    Ну, да.... а мы все враз станем богатыми, ну, или очень обеспеченными....

  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    50 минут назад

    да Нестеров это фэйк-собирательный образ единоросса

  • кержак

    кержак
    47 минут назад

    ...боюсь даже подумать из чего собирался твой образ на форуме...)))

  • Adolf

    Adolf
    47 минут назад

    Иль де Франсда Нестеров это фэйк-собирательный образ единоросса


    Отнюдь, вполне реальный персонаж

  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    46 минут назад

    нормальный человек не может так размышлять

  • Adolf

    Adolf
    43 минуты назад

    Иль де Франснормальный человек не может так размышлять


    А что есть "нормальный"? Мне он тоже не нравится, мне он тоже хамит, я просто не отвечаю на его оскорбления, вот и все. Возможно, если увижу его и рядом не будет свидетелей, ударю его ногой в пах. Не за мнение, а за оскорбления

  • hkmg8787

    hkmg8787
    21 минута назад

    Это все, что нужно знать о путинизме!

    Далее рассуждать смысла нет.

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    кержак

    ...боюсь даже подумать из чего собирался твой образ на форуме...)))





Показать все (30) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь