Бумажные 50-рублевки могут уйти в историю: обзор прессы

Депутат предлагает разбить в городах общественные огороды; у школьников должно быть согласие от родителей на мытье полов в классах; штрафовать за выброс батареек в обычные контейнеры пока не планруют. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Начну сегодня с «Амурской правды», в которой изложена хронология событий в колледже строительства и ЖКХ – они описаны с самых разных сторон. Далее в газете рассказывается о причинах остановки водозабора «Амурский» – Благовещенск некоторое время оставался без воды.

Что еще привлечет ваше внимание. Пожалуй, сообщение, что деньги от продажи третьей горбольницы – 232 миллиона 600 тысяч рублей – потратят в следующем году. И заметка о собаке, любящей париться в бане, – этим удовольствием ее обеспечивает хозяйка, жительница Завитинска. При этом предпочитает температуру 80 градусов. Собака, а не хозяйка.

Напишут же такое

«Российская газета» несколько поставила в тупик инициативой депутата заксобрания Ленинградской области – разбить в городах общественные огороды. У кого нет дачи – может посадить картошку или что там еще – на специально отведенной территории парка. На первый взгляд, идея абсурдна, но стоит вспомнить, что рядом с Белым домом в США есть огородик, на котором жены президентов выращивают овощи. Значит, подобное можно обустроить и рядом с Кремлем или в сквере напротив администрации Амурской области. Представляю: прогуливаетесь вы и по без того уже неуютному Первомайскому парку, а у вас под носом божью коровку травят.

Полный абзац

Что еще интересного в главной газете страны. Еще здесь рассуждают, стоит ли сожалеть о том, что на школьных уроках труда больше не будут сколачивать табуретки? Мнения на этот счет разные, одна из самых «горячих» тем статьи – кто должен мыть полы в классах. Конечно, могут это делать и школьники. Но только с обязательного письменного согласия родителей и самих учеников. Ну, понятно, с соблюдением правил техники безопасности и, желательно, со страховкой.

Также в номере

В «Российской газете» сегодня много того, что следует прочесть. Вот еще материал о многолетней дружбе Андрея Вознесенского – не поверите! – с Жаклин Кеннеди-Онассис. Подробности – под заголовком «Бабочка Жаклин».

Пробегая взглядом по газетным публикациям, узнаете, что вводить штрафы за выброс батареек в обычные мусорные контейнеры пока не планируется. Отметив про себя слово «пока», также мимоходом отметьте, почему в селах рожают больше, чем в городах. Хотя можете это и не читать, и без чтения понятно, что в сельской местности то с интернетом напряженка, то с электричеством.

Очень интересно

А еще я бы отметил статью обозревателя Якова Миркина о том, во что превращаются наши города. По всей стране, пишет он, ширится строительство «человейников». Высота дома в 100 метров – уже не небоскреб, студии по 15 метров – уже не стыдно. Батальоны домов окно в окно – «плоскомордые», как их уже стали называть. Автор жестко пишет, что эти горы жилья, эти свалки жилья превращают людей в крыс: сначала все счастливы – есть угол, потом – грызутся, потом… В общем, я скажу: странно, что по нынешним временам такая статья появилась в официальном государственном органе. В ней – этой статье – вроде бы о жилье. По сути – о нашей жизни, в которой, не сыр, а сырный продукт, не дом, а жилищный продукт, не жизнь, а продукт жизнедеятельности.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда», газета, в которой всегда можно найти что-то забойное. Вот в свежем номере под рубрикой «жест доброй воли» рассказывается о том, что Украине вернули их военные корабли. Вчера в программе «Время» показали эти корабли. Как-то даже стыдновато было, что мы с такими то ли буксирами, то ли баржами на полном серьезе воевали. Фильм типа «Мидуэй» на основе тех событий явно не поставить.

Безусловно, вам будет интересно узнать, что бумажные 50-рублевки скоро прикажут долго жить: их заменят монеты. Правда, в заголовке статьи по этому поводу стоит знак вопроса, но кого он обманет? Ну и, понятно, всем захочется прочесть в «Комсомолке» дневник фотографа в стиле ню. Узнаете, с чего начинать. То есть, учтете свои ошибки.