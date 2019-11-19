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сегодня, 09:20 0

Задерживается вылет двух рейсов из аэропорта Благовещенска

Задерживается вылет двух рейсов из аэропорта Благовещенска
Фото: Амур.инфо

По данным на 09:15 19 ноября в аэропорту Благовещенска задерживается вылет двух авиарейсов. Также задерживается прибытие в областной центр одного рейса.

По сведениям сайта аэропорта, задержано отправление рейсов: ИЕ-3637 в Южно-Сахалинск – до 19:10, S7-3062 в Москву – до 13:00. Задержан прилет рейса ИЕ-4544 из Владивостока – до 18:10.

Между тем в социальных сетях появилась информация о серьезных проблемах с рейсом Домодедово – Благовещенск. «Рейс U6 349 за 17.11.2019 из Домодедово в Благовещенск задерживается более суток. Измученные пассажиры каждый час выслушивают извинения и ссылку на неблагоприятные метеоусловия из динамика, провожают других счастливчиков, которых метеоусловия не касаются (что весьма странно), в Благовещенск и начинают тихо ненавидеть "Уральские авиалинии" и самолетостроение в целом», – сказано в сообщении в соцсетях.

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#транспорт

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