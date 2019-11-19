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19ноября
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сегодня, 09:01 0

Число льготных маршрутов для дальневосточников увеличится до 152

Число льготных маршрутов для дальневосточников увеличится до 152
Фото: Амур.инфо

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно на 2020 год. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

«Сейчас в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута. Со следующего года их станет 176, что само по себе неплохо. Это означает, что транспортная доступность для дальневосточников будет выше», – цитирует Медведева ТАСС.

Кроме того, по его словам, субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30 %. «Это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне. Для таких пассажиров цена авиабилета останется на уровне прошлого года – 50 % от стоимости коммерческого тарифа на место в экономклассе», – добавил премьер-министр.

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#Дальний Восток #российская власть #транспорт #льготные авиабилеты

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