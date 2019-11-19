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19ноября
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сегодня, 08:36 0

В Благовещенске за сутки выпало 11 миллиметров осадков

В Благовещенске за сутки выпало 11 миллиметров осадков
Фото: pixabay.com

В общей сложности за сутки 18 ноября в Благовещенске выпало 11 миллиметров осадков. О том, что это метеорологический рекорд дня, стало известно ранее. Прежнее достижение превышено более чем в 2 раза.

Синоптики уточняют, что прошлый рекорд составлял 4,3 миллиметра осадков – столько в городе выпало 18 ноября в 1967 году.

«Месячная норма ноября осадков в Благовещенске на сегодня выполнена и перевыполнена, а ведь это был не последний циклон текущего месяца», – сообщается в Инстаграме Амурского гидрометцентра.

За сутки на юге и в центральных районах Амурской области выпало 8-11 миллиметров осадков, примерно 80 % нормы ноября. В Архаре сумма осадков составила 16 миллиметров (при норме месяца 18), и снег еще идет.

Циклон, который принес снегопады, движется далеко от границ региона, его центр смещается вдоль морского побережья, но зона влияния охватывает более тысячи километров. Область осадков постепенно уходит на восток, снег в Приамурье в ближайшее время закончится.

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#погода #снегопад

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