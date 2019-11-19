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19ноября
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сегодня, 06:13 0

До конца года в шести районах области появятся автоклубы

До конца года в шести районах области появятся автоклубы
Фото: kult.amurobl.ru

До конца 2019 года в шести районах Амурской области появятся автоклубы. Мобильные культурные центры уже поступили в Тамбовский, Михайловский, Ивановский, Белогорский районы, в оставшиеся 1,5 месяца автомобили прибудут в Серышевский и Ромненский районы. В 2020 году автоклубы появятся еще в 5 районах области.

Очередная торжественная презентация мобильного культурного центра прошла 15 ноября в селе Васильевка Белогорского района.

Автоклуб будет обслуживать 36 сельских поселений Белогорского района, с помощью передвижного клуба будут проводить различные праздники и фестивали. В приоритете будет обслуживание 11-ти малых сельских поселений, где отсутствуют дома культуры. Первые выезды запланированы на весну 2020 года.

Это уже третий автоклуб в Амурской области, который был куплен в рамках реализации национального проекта «Культура».

Автоклуб – это многофункциональный мобильный культурный центр, который размещается на специализированном транспорте. Фургон оснащен вмонтированной сценой, звуковым и световым оборудованием, беспроводными усиленными микрофонами, микшером, а также автономным источником электроэнергии.

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#культура

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