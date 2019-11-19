Медведев расширил список сервисов на портале госуслуг

С 2020 года пользователей Единого портала госуслуг станут извещать об их правах на те или иные льготы, о которых они могли даже не знать. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень сервисов портала госуслуг.

На сайте появится так называемое единое цифровое окно для подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления и подведомственные им организации. Через него же можно будет отслеживать ход их рассмотрения и контролировать качество работы госорганов. Также через Госуслуги можно будет осуществлять юридически значимые действия, в том числе совершение сделок в электронной форме, например, сделки купли-продажи с применением электронной подписи.

«И есть также предложение использовать его для информирования людей на основании данных в их личном профиле, который создан на этом портале, о подаче заявления или о получении каких либо льгот, которые могли просто быть неизвестны людям, но на которые они имеют право», – заявил глава правительства на совещании со своими заместителями. Об этом сообщает «Российская газета».

Хотя в нормативные акты новые сервисы уже вписаны, их техническая реализация будет происходить в следующем году. Министерства и ведомства, указал Медведев, должны подготовиться к этому. «Вопрос не только в том, чтобы красивую модель создать, а в том, чтобы она была рабочей, чтобы она существовала», – отметил глава правительства.

Вице-премьер Максим Акимов обратил внимание, что в следующем году планируется запустить сервисы по онлайн-поступлению в высшее учебное заведение и по взысканию задолженности службой судебных приставов.

Спрос населения на услуги цифрового государства растет, заявил зампред правительства. Портал госуслуг сейчас один из самых посещаемых в мире сайт госструктур, и в скором времени он уверенно перешагнет отметку в 100 миллионов пользователей.