После ЧП в колледже в образовательных учреждениях Тынды усилят меры безопасности

В связи с трагическими событиями в Амурском колледже строительства и ЖКХ в администрации Тынды состоялось экстренное заседание антитеррористической комиссии под председательством мэра Марины Михайловой.

На совещание собрались представители всех силовых структур города и учебных учреждений. Руководители управления образования администрации города, Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта и Амурского технического колледжа отчитались о мерах безопасности, которые на сегодняшний день предприняты в учебных заведениях.

Во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях Тынды, а также в учреждениях среднего профессионального образования стоят кнопки экстренной связи со службами быстрого реагирования, ведется видеонаблюдение.

Начальник МО МВД «Тындинский» Сергей Коньков сообщил, что этих мер недостаточно, чтобы полноценно обеспечить охрану детей, и выступил с предложением усилить систему безопасности объектов образования города Тынды.

По словам главного полицейского Тынды, нужно принять усиленные меры. Если охрану обеспечивают сотрудники ЧОПа, то они должны быть вооружены. А вахтеры, которые следят за порядком в школах, на сегодняшний день не могут должным образом обеспечить экстренную помощь при правонарушениях. Также начальник тындинской полиции высказал мнение об усилении пропускного режима – по его предложению, во всех без исключения учебных заведениях Тынды необходимо установить металлодетекторы.

Сегодня охрану нескольких учебных заведений и детских садов города и района обеспечивает военизированная охрана – управление Росгвардии по Амурской области.

По итогам заседания антитеррористической комиссии мэр Тынды Марина Михайлова дала поручение начальнику управления образования незамедлительно рассмотреть вопрос об обеспечении всех дошкольных, общеобразовательных учреждений и дополнительного образования вооруженным охранным предприятием, имеющим право на огнестрельное оружие, а также провести профилактические мероприятия и психолого-педагогическую работу в учреждениях образования, сообщает пресс-служба администрации Тынды.