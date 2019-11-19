Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:12 0

После ЧП в колледже в образовательных учреждениях Тынды усилят меры безопасности

После ЧП в колледже в образовательных учреждениях Тынды усилят меры безопасности

В связи с трагическими событиями в Амурском колледже строительства и ЖКХ в администрации Тынды состоялось экстренное заседание антитеррористической комиссии под председательством мэра Марины Михайловой.

На совещание собрались представители всех силовых структур города и учебных учреждений. Руководители управления образования администрации города, Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта и Амурского технического колледжа отчитались о мерах безопасности, которые на сегодняшний день предприняты в учебных заведениях.

Во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях Тынды, а также в учреждениях среднего профессионального образования стоят кнопки экстренной связи со службами быстрого реагирования, ведется видеонаблюдение.

Начальник МО МВД «Тындинский» Сергей Коньков сообщил, что этих мер недостаточно, чтобы полноценно обеспечить охрану детей, и выступил с предложением усилить систему безопасности объектов образования города Тынды.

По словам главного полицейского Тынды, нужно принять усиленные меры. Если охрану обеспечивают сотрудники ЧОПа, то они должны быть вооружены. А вахтеры, которые следят за порядком в школах, на сегодняшний день не могут должным образом обеспечить экстренную помощь при правонарушениях. Также начальник тындинской полиции высказал мнение об усилении пропускного режима – по его предложению, во всех без исключения учебных заведениях Тынды необходимо установить металлодетекторы.

Сегодня охрану нескольких учебных заведений и детских садов города и района обеспечивает военизированная охрана – управление Росгвардии по Амурской области.

По итогам заседания антитеррористической комиссии мэр Тынды Марина Михайлова дала поручение начальнику управления образования незамедлительно рассмотреть вопрос об обеспечении всех дошкольных, общеобразовательных учреждений и дополнительного образования вооруженным охранным предприятием, имеющим право на огнестрельное оружие, а также провести профилактические мероприятия и психолого-педагогическую работу в учреждениях образования, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

Просмотров всего: 10

#дети #стрельба в колледже #Тында #школа

распечатать


Культура

Цирк «Ап!» покажет мечты 28-го региона
Происшествия

В Екатеринославке сняли на видео, как шестиклассники избивают одноклассницу (видео)
Общество

Новый детский сад в Белогорске готовят к открытию

В России и мире

Мужчина продал дочь незнакомцам и спустил деньги на девушек в Интернете
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь