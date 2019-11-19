Ювелирная работа: благовещенские врачи-урологи рассказали о лечении мочекаменной болезни

Врачи Благовещенской городской больницы в лечении мочекаменной болезни применяют современные методы оперативного вмешательства. Один из них – литотрипсия, когда камни удаляют эндоскопически, с помощью лазера или ультразвука.

«Все делается через естественные мочевые пути, нет никаких разрезов. Благодаря этому у пациентов ранний восстановительный послеоперационный период, практически отсутствует болевой синдром. Ведь эндоскопия создана для того, чтобы больному было легче», – рассказывает заведующий кабинетом литотрипсии, врач-уролог Благовещенской городской больницы Виталий Ващук.

Уже на следующий день после операции больные могут вставать и ходить. Операции проводят под наркозом. Врачи разрушают камни гольмиевым лазером или ультразвуком. И здесь требуется определенное мастерство и подчас ювелирная точность.

«Если камень рыхлый и рассыпается до так называемой каменной дорожки, то она сама выходит. Мелкие фрагменты мы достаем. А если получатся фрагменты по 4-5 миллиметров, как их доставать? Это момент мастерства – как расколоть камень! Эндоскопическая операция делится на 2 этапа – первый этап это подход к камню и установка лазера, второй – дробление самого камня. Оба эти этапа требуют определенной квалификации и мастерства. Чтобы не было потом проблем, чтобы не травмировать окружающие ткани, – поясняет Виталий Юрьевич. – Такие операции я стараюсь делать очень быстро, в среднем операция длится минут 15-20. Почка не любит долгой работы на ней».

Аппаратура, которая есть в распоряжении благовещенских урологов, позволяет синхронизироваться с кардиостимулятором пациента, чтобы при процедуре не вызвать аритмию сердца. Также во время процедуры можно контролировать процесс с помощью узи.

Хирург демонстрирует несколько «экспонатов», извлеченных из пациентов. «Жаль, что не драгоценные», – шутит Виталий Ващук.

Что способствует образованию камней, однозначно сказать невозможно, считают урологи. «Существует шесть теорий камнеобразования, – поясняет Виталий Ващук. – Влияние может оказывать экологический фактор, питание, качество питьевой воды, наследственная предрасположенность и аномалии развития – например, перегибы мочеточника. Застой мочи вызывает повышенную концентрацию в этом месте мочевой кислоты, которая выпадает в осадок, накапливаются кристаллы мочевой кислоты, и формируется матрица камня».

В качестве профилактики дважды в год медики рекомендуют пропивать специальные препараты – но только по назначению врача, а не бесконтрольно. В противном случае при самостоятельном лечении можно получить почечную колику. Эту боль врачи считают одной из самых сильных.

«Боль постоянно нарастает, невозможно выбрать удобную позу, человек может даже потерять сознание от болевого шока. Облегчить боевой синдром могут препараты типа но-шпы, баралгина и тепло – например, горячая ванна. Но эта экстренная ситуация требует помощи врача», – разъясняет Виталий Юрьевич.

По статистике, от мочекаменной болезни мужчины страдают в три раза чаще женщин. С такими жалобами к врачу-урологу пациенты чаще обращаются летом, когда потребляют большое количество жидкости. После литотрипсии, когда человек может распрощаться со своей проблемой, врачи обязательно дают рекомендации, какой образ жизни должны вести пациенты.

«Все есть яд, и все есть лекарство, и только мера отличает одно от другого, – цитирует Парацельса Виталий Ващук. – Все можно, но в разумных пределах». Ежемесячно в медицинском учреждении выполняют по 20-30 подобных оперативных вмешательств.