Гороскоп 19 ноября: Скорпионы преодолеют испытания, Козероги столкнутся с ханжеством

Восход Солнца: 07:49

Заход Солнца: 16:41

Солнце в Скорпионе.

Овен. Благоприятный период для новых знакомств, смены обстановки, путешествий. Свежие впечатления и ощущения Вам потребуются сейчас, как никогда. Не стоит экономить. Открытость миру и людям принесет вам массу положительных эмоций.

Телец. Сложный день, связанный с невыполненными обязательствами, преследованием и обидами. Лучше воздержаться от длительных поездок и прогулок в одиночестве. Не рекомендуются активные физические нагрузки и шумные застолья. Всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми. Эмоции будут перехлестывать через край.

Близнецы. Сегодня постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали и не тратить время на пустые разговоры. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Вам следует сделать выбор между любовной страстью и своим положением в обществе.

Рак. Благоприятный в финансовом отношении день. Не исключено, что именно сегодня вы получите неожиданную прибыль. В личных делах вероятны проблемы, и Вам потребуется совет или помощь близких друзей. Не стесняйтесь обратиться к ним, несмотря на гордость. Взгляд со стороны и дружеское участие помогут вам справиться с ситуацией.

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Лев. Скорее всего сегодня все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Вероятны нервные срывы. Неблагоприятный день для начала новых дел, планирования. Любое дело потребует массы усилий и не приведет к ожидаемым результатам. Вечером придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами.

Дева. Хороший день для путешествий, отдыха на природе, сбора лекарственных трав. Вероятны выгодная покупка или приобретение недвижимости. Сегодня нельзя проявлять жадность, иначе вероятная прибыль окажется незначительной. Отложите все дела на следующую неделю и посвятите день семье и чтению.

Весы. Сегодня Вам грозят недоразумения на службе. Из-за необоснованных обвинений или критических замечаний ваши терпение и способность плодотворно работать даже в самых тяжелых условиях могут лопнуть. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. От вашей выдержки будет зависеть многое. Не исключено, что скромность мешает Весам занять то место, которое заслуживаете. Сон бывает справедлив.

Скорпион. Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Не исключено, что новые люди, которые войдут в вашу жизнь, обогатят Вас идеями и откроют перед вами новые возможности. Возможно, Вы получите достойное вознаграждение за свой напряженный труд.

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Стрелец. Все, за что бы Стрельцы ни взялись сегодня, может быть реализовано. Ваша половина будет вами гордиться, ведь так приятно сознавать, что с тобой рядом живет талантливый человек. Сегодня вполне возможен прием гостей. Вы можете доставить много приятных минут своим близким. Научитесь радоваться тому, что преподносит жизнь.

Козерог. Критический день. Ваш жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Воздержитесь от ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности. Не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких. Все это только помешает делу и вызовет множество ненужных проблем. Возможно столкновение с ханжеством, грубостью или обманом.

Водолей. Неблагоприятный день, связанный с обманами, неверной информацией, кознями недоброжелателей. Воздержитесь от ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности. Не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких. Возможно столкновение с ханжеством, грубостью или обманом.

Рыбы. Противоречивый, двойственный день. В начале этого дня сохранится устойчивое положение на работе и во всех сферах деятельности. Ваше продвижение по службе будет зависеть от того, насколько Вы не боитесь риска. Во второй половине дня может возникнуть критическая ситуация как на работе, так и дома. Рекомендуется не признавать компромиссов и не ходить протоптанными тропами. Рассчитывать можно только на себя.

Астролог: Вальдемар Небоходцев