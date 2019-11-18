На территории Амурской области появятся новые производства

С 29 ноября по 1 декабря в Благовещенске пройдет Амурский экономический форум. Главная задача форума – обсуждение формирования уникальной трансграничной агломерации «Благовещенск – Хэйхэ». Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

«Перед нами стоит задача познакомить друг с другом российский и иностранный бизнес, обучить наш малый и средний бизнес. Форум делается для установления контактов, для живого общения между людьми», – говорит Максим Сергеевич.

На Амурском экономическом форуме будет представлена экспозиция, которая была сделана для ВЭФа. Ее смогут посмотреть все желающие. «По мнению многих участников ВЭФ, у нас была самая лучшая экспозиция, потому что у нас там была интерактивная touch-стена, которая показывала карту трансграничной агломерации и как это все работает. Это очень инновационно и очень интересно. Только из-за этого стоит прийти на Амурский экономический форум, потому что такого на Дальнем Востоке еще никто не делал», – пояснил Максим Сергеевич.

Стена будет стоять в холле Общественно-культурного центра, и каждый желающий сможет с ней ознакомиться.

В программе «Простые вопросы» говорили о том, что будет представлять собой в будущем трансграничная агломерация. Власти уверены, что в скором времени в области появятся новые производства – сельхозпереработка, сборка различной техники.

«Мы уже долгое время ведем переговоры с китайской компанией, которая планирует построить завод по сборке спецтехники. Они хотят привозить сюда комплектующие и экономить на уплате пошлины. Здесь собирать и продавать технику уже на территории нашей страны. Нам это выгодно, потому что это налоги, это рабочие места, это производство», – рассуждает заммэра.