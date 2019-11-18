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18ноября
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сегодня, 21:06 14

На территории Амурской области появятся новые производства

На территории Амурской области появятся новые производства

С 29 ноября по 1 декабря в Благовещенске пройдет Амурский экономический форум. Главная задача форума – обсуждение формирования уникальной трансграничной агломерации «Благовещенск – Хэйхэ». Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

«Перед нами стоит задача познакомить друг с другом российский и иностранный бизнес, обучить наш малый и средний бизнес. Форум делается для установления контактов, для живого общения между людьми», – говорит Максим Сергеевич.

На Амурском экономическом форуме будет представлена экспозиция, которая была сделана для ВЭФа. Ее смогут посмотреть все желающие. «По мнению многих участников ВЭФ, у нас была самая лучшая экспозиция, потому что у нас там была интерактивная touch-стена, которая показывала карту трансграничной агломерации и как это все работает. Это очень инновационно и очень интересно. Только из-за этого стоит прийти на Амурский экономический форум, потому что такого на Дальнем Востоке еще никто не делал», – пояснил Максим Сергеевич.

Стена будет стоять в холле Общественно-культурного центра, и каждый желающий сможет с ней ознакомиться.

В программе «Простые вопросы» говорили о том, что будет представлять собой в будущем трансграничная агломерация. Власти уверены, что в скором времени в области появятся новые производства – сельхозпереработка, сборка различной техники.

«Мы уже долгое время ведем переговоры с китайской компанией, которая планирует построить завод по сборке спецтехники. Они хотят привозить сюда комплектующие и экономить на уплате пошлины. Здесь собирать и продавать технику уже на территории нашей страны. Нам это выгодно, потому что это налоги, это рабочие места, это производство», – рассуждает заммэра.

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#Китай #Простые вопросы #экономика

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Комментарии
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  • не люблю

    не люблю
    52 минуты назад

    ярмарки, выставки, конкурсы, экспозиции-- на этом и ограничимся, остальное сказки, фантастика и пустословие, конкретики нет, реалий нет , это наша действительность(((

  • Adolf

    Adolf
    50 минут назад

    Крупноузловая сборка - это не производство, это видимость производства

  • full

    full
    39 минут назад

    На территории Амурской области появятся новые производства - Могли бы написать - вода мокрая. Конечно появятся, только не скоро.

  • Фермер

    Фермер
    38 минут назад

    Мост через Амур стал РЕАЛЬНОСТЬЮ, настрой у наших властей и китайских инвесторов есть... Можно надеяться,что действительно появятся новые производства, нужные и людям и региону!

  • Gorojanka

    Gorojanka
    35 минут назад

    Шимановский кранспецбурмаш уже собирал из ввезенных комплектующих комбайны Дзалянь, именуемые КЗС6, а потом фермеры, коим их впарили бегали искали на них запчасти и комплектующие, потому что подумать о том, что необходимо сформировать запасы запчастей не догадались.

    В общем то был опыт, проходили. Удешевления кстати не получится, потому как таможенная пошлина на комбайн 5%, на крупные узлы от 5 до 10%. Плюс зарплата рабочим за сборку, плюс налоги, плюс транспортные расходы, потому как готовый комбайн идёт своим ходом, а запчасти нужно грузовым транспортом перевозить.

    В общем сомнительный способ удешевить технику, кто все эти идеи выдает? Хоть бы раз сели и посчитали, прежде чем все вот это озвучивать.

    Видимо субсидию будут выдавать сборочному заводу, чтоб оправдать заявления об удешевлении техники.

  • Наталья М.

    Наталья М.
    31 минута назад

    Выставите уникальную транспортную агломерацию весной , на Кантонской выставке в Гуанчжоу, здесь больше реальных производств, интересных и нужных.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    30 минут назад

    ФермерМост через Амур стал РЕАЛЬНОСТЬЮ, настрой у наших властей и китайских инвесторов есть... Можно надеяться,что действительно появятся новые производства, нужные и людям и региону!


    В Биробиджане ЖД мост через Амур тоже реальностью стал, при чем год назад, только с тех самых пор ни один вагончик махонький по нему не прошел и не скоро пойдет.

  • full

    full
    26 минут назад

    Gorojanka

    ФермерМост через Амур стал РЕАЛЬНОСТЬЮ, настрой у наших властей и китайских инвесторов есть... Можно надеяться,что действительно появятся новые производства, нужные и людям и региону!


    В Биробиджане ЖД мост через Амур тоже реальностью стал, при чем год назад, только с тех самых пор ни один вагончик махонький по нему не прошел и не скоро пойдет.


    На год назад там были две запоротые опоры, впрочем, как и масса косяков у нас.

  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    24 минуты назад

    купите бритву коммунисту

  • Фермер

    Фермер
    22 минуты назад

    Gorojanka

    Шимановский кранспецбурмаш уже собирал из ввезенных комплектующих комбайны Дзалянь, именуемые КЗС6, а потом фермеры, коим их впарили бегали искали на них запчасти и комплектующие, потому что подумать о том, что необходимо сформировать запасы запчастей не догадались. В общем то был опыт, проходили. Удешевления кстати не получится



    Ну, собирались несколько моделей комбайнов... И фермерам, кстати они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО доставались ОЧЕНЬ ВЫГОДНО! И рабочие места на заводе были, и налоги, и сегодняшний ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ Амурского АПК во многом обязан ЭТОМУ ПРОЕКТУ!

  • Gorojanka

    Gorojanka
    20 минут назад

    Купить очень выгодно комбайн, а потом поставить его на прикол, потому что нет запчастей с точки зрения бизнеса есть просто выкидывание денег на ветер.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    18 минут назад

    full
    Gorojanka

    ФермерМост через Амур стал РЕАЛЬНОСТЬЮ, настрой у наших властей и китайских инвесторов есть... Можно надеяться,что действительно появятся новые производства, нужные и людям и региону!


    В Биробиджане ЖД мост через Амур тоже реальностью стал, при чем год назад, только с тех самых пор ни один вагончик махонький по нему не прошел и не скоро пойдет.


    На год назад там были две запоротые опоры, впрочем, как и масса косяков у нас.


    Ну так исправили, доделали и все колом стоит. И никто не знает когда запустят по этому мосту поезда.

  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    14 минут назад

    По небу тучи бегают,

    Дождями сумрак сжат,

    под старою телегою

    рабочие лежат.

    И слышит шепот гордый

    вода и под и над:

    «Через четыре года

    здесь будет город-сад!»

    Темно свинцовоночие,

    и дождик толст, как жгут,

    сидят в грязи рабочие,

    сидят, лучину жгут.

    Сливеют губы с холода,

    но губы шепчут в лад:

    «Через четыре года

    здесь будет город-сад!»

  • Фермер

    Фермер
    12 минут назад

    Gorojanka

    Купить очень выгодно комбайн, а потом поставить его на прикол, потому что нет запчастей с точки зрения бизнеса есть просто выкидывание денег на ветер.



    КУЧА желающих поставить ЛЮБЫЕ ЗАПЧАСТИ, НА ЛЮБУЮ технику - рынок рулит! Но, то что на амурских полях ТАКОЕ изобилие разных марок и моделей, конечно осложняет процесс, и может получиться, что непосредственно необходимой запчасти в данный момент ни у кого нет... Но от этого не застрахованы даже массовые, проверенные модели с/х техники, например МТЗ, ГАЗ и другие

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