Мышь стала популярным героем конкурса ледовых и снежных фигур в Благовещенске

В амурской столице завершился прием работ на конкурс снежных и ледовых фигур для главной площади города. Самыми популярными персонажами стали мыши и крысы – символ наступающего 2020 года по восточному календарю.

Как отмечают в администрации Благовещенска, а этом году география участников расширилась, в конкурсе приняли участие юные художники из Тынды и Завитинска. Всего на конкурс прислали более 90 работ. Активно проявили себя воспитанники благовещенской художественной школы. Свои пожелания представили благовещенцы, которые любят рисовать, в том числе и взрослые.

«Конкурсанты поделились своими вариантами снежных и ледовых фигур, изобразив сказочных персонажей и композиции, поддержали патриотическую тематику: воины разных эпох, танк с елочкой, самолет, одетые в милитари мыши. Конечно, большинство – мыши и крысы, персонажи известных сказок и мультфильмов, таких как "Кот Леопольд", "Щелкунчик", "Песенка мышонка", "Трое из Простоквашино" и другие, но есть и оригинальные авторские мышата», – рассказали организаторы конкурса.

Членам жюри предстоит определить лучшие эскизы, которые могут быть выполнены из льда или снега на главной новогодней площади Благовещенска.