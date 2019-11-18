Амурский колледж сервиса и торговли получил часть нового оборудования

В Благовещенске идет ремонт в трех отделения Амурского колледжа сервиса и торговли. Обновление ждет не только стены – в колледж поставили часть нового оборудования для будущих технологов, парикмахеров, поваров и студентов других специальностей.

Строители зашли в пять мастерских несколько месяцев назад. К концу года они завершат работы на площади более 600 квадратных метров. В помещениях проходят капитальные работы: меняют напольное покрытие, систему вентиляции, проводку, делают перегородки. Ремонт трех отделений колледжа сервиса и торговли обошелся в 1,7 миллиона рублей. Деньги на работы выделило руководство учебного заведения из бюджета колледжа. Добавили и внебюджетные средства.

Как сообщает правительство Амурской области, ремонт колледжа сервиса и торговли имеет большое значение для Приамурья. Он ежегодно становится площадкой для проведения регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

В текущем году в Амурском колледже сервиса и торговли проходят масштабные преобразования. Здесь также обновляют материально-техническую базу. Оснастить современным оборудованием образовательное учреждение удалось благодаря национальному проекту «Образование». На модернизацию учебного заведения по стандартам WorldSkills было выделено 9,5 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов, направлены средства колледжа.

Грантовая поддержка была направлена на создание мастерских по пяти направлениям подготовки: «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Туризм» и «Бухгалтерский учет». В колледж пришло уже 50 % от закупленного оборудования.

Теперь будущие парикмахеры, повара, бухгалтеры и швеи используют в учебе новые холодильники, производственные столы, гладильные установки, компьютеры и кухонные приборы. Часть нового оборудования уже была опробована на практике. Техника задействована в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы. Всего в этом году в колледже сервиса и торговли закупили 167 единиц современной техники. Половина из них придет к концу года.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем отчете за год работы отметил, что Приамурье принимает активное участие в нацпроекте «Образование». Министерство просвещения РФ выделило 1,2 миллиарда рублей на строительство новых школ и покупку современного оборудования. Отдельное внимание в области уделяется дополнительному образованию, которое удается развивать благодаря созданию «Кванториумов» и приобретению мобильных технопарков.

Образовательная сфера в Приамурье обновляется и становится более современной и доступной благодаря социально-экономической политике, проводимой полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым по поручению Владимира Путина, напоминает правительство Приамурья.