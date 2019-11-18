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18ноября
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В ДВОКУ для подготовки к АрМИ-2020 применяют уникальные методики

В ДВОКУ для подготовки к АрМИ-2020 применяют уникальные методики
Фото: structure.mil.ru

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище началась подготовка команд к Армейским международным играм 2020 года. Тренеры внедряют новые уникальные методики, которые были выработаны за несколько лет успешных выступлений курсантов на российских и международных конкурсах.

Команда мотострелков для участия в конкурсах «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» осваивает стрельбу с разных дистанций и постоянной сменой целей. Используются как стандартные мишени, так и уменьшенных размеров. Работа экипажа доводится до автоматизма. Применяются лучшие практики подготовки спортивных команд мира, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

За каждым новым участником закрепляется курсант, который выступал в данной дисциплине в текущем году. Наставник на личном опыте показывает свои сильные стороны и ошибки, разбираются успешные выступления конкурентов.

Кроме того, в подготовке команд значительное место занимает сложный дальневосточный климат, который помогает подготовить команды для действий в любых климатических условиях, как суровой зимы, так и знойного лета. Подготовка команд ведется в рамках учебных занятий и в свободное от обучения время. Планирование проводится без ущерба для учебного процесса по остальным предметам, уточняют военные.

Для тренировок используется уникальная база – в настоящее время одна из лучших в Вооруженных Силах страны. Это специальные полосы подготовки снайперов, разведчиков, альпинистов, мотострелков и танкистов. Развитию материальной базы училища способствовали проведенные год назад Всероссийские армейские игры конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Команды училища принимают участие в системе соревнований Армейских игр с 2016 года. С этого времени курсанты-дальневосточники ежегодно занимают лидирующие позиции на всероссийских этапах в состязаниях «Суворовский натиск», «Морской десант» и «Снайперский рубеж», представляя Россию на международных играх.

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#военные #вузы

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