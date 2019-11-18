Аэропорт Благовещенска работает в круглосуточном режиме из-за снегопада

В Благовещенском аэропорту идет снегоборьба. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 18 ноября, на областной центр Приамурья обрушился снегопад. Вот уже почти 20 часов аэродромная служба аэропорта Благовещенска поддерживает взлетно-посадочную полосу в полной готовности для приема воздушных судов.

«До стабилизации регулярности полетов в связи с погодными условиями аэропорт перешел на круглосуточное обслуживание задержанных рейсов», – сообщает министерство транспорта Амурской области. Информация о времени прилета и вылета рейсов оперативно обновляется в онлайн-табло на сайте аэропорта. В настоящее время два авиарейса задержаны, рейс во Владивосток отменен. Задерживается вылет в Новосибирск и Москву; один рейс в столицу уже вылетел.

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Елена Котейко