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18ноября
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Благовещенец собирался принести в здание суда патроны и лезвия

Благовещенец собирался принести в здание суда патроны и лезвия

В Благовещенске автомобилист-нарушитель пытался пронести патроны и лезвия в мировой суд. Запрещенные предметы обнаружил сотрудник службы судебных приставов.

Сотрудники ГИБДД доставили на участок мировых судей гражданина. Он обвиняется в том, что управлял автомобилем, не имея права на управление транспортным средством. При осуществлении пропускного режима судебный пристав перечислил гражданину список предметов, веществ и устройств, которые запрещено проносить в здание суда. Пристав уточнил, имеется ли у гражданина при себе что-либо из списка. Тот ответил отрицательно. Однако в ходе визуального осмотра содержимого сумки гражданина сотрудник обнаружил два охотничьих патрона 16 калибра и два лезвия от канцелярского ножа.

В отношении мужчины сотрудник службы судебных приставов составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». В ходе выяснения обстоятельств нахождения боеприпасов у мужчины выяснилось, что разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия у него нет. Значит, боеприпасы находились при нем незаконно. На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Нарушителя передали им для дальнейших разбирательств, сообщает УФССП по Амурской области.

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#происшествия #суды

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