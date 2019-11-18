В Михайловском районе Приамурья открыли передвижной музей

В Михайловском районе открылся передвижной музей. Его создали в преддверии 75-летия Великой Победы. Экспозиция работает при Поярковском районном краеведческом музее.

Об истории войны и героях-земляках, сражавшихся за Родину, рассказывают фотодокументальные выставки и выставки с предметами, которые в 1941–1945 годах находились в пользовании солдат Красной армии. Передвижной музей побывал в Нижнеильиновской и Михайловской средних школах. В ближайшее время планируются выезды в села Дубовое и Чесноково.

Передвижные выставки в Амурской области работают не первый год. Такая система позволяет приобщить амурчан из самых отдаленных уголков региона к культуре. В прошлом, 2018 году, в разных района области было организовано 32 передвижные выставки. Они работали в Белогорском, Константиновском, Серышевском, Свободненском, Зейском, Тамбовском, Райчихинском, Шимановском, Мазановском, Сковородинском, Михайловском, Ромненском, Ивановском районах. Как правило, такие выставки работают в муниципальных музеях. Их доставка обеспечивается районами самостоятельно.

Чтобы сохранить старинные предметы и их целостность, при организации передвижных выставок используются копии документов и фотографий, электронные версии музейных предметов, предметы из научно-вспомогательного фонда музея. Экспонаты из основного фонда обязательно страхуют. Без страхования вывоз музейных предметов основного фонда запрещен. Если оформить страховку невозможно, то в районы привозят копии.

Самые популярные у амурчан – выставки о войне. Выставка «Амурцы в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» рассказывает об участии жителей Амурской области в сражениях Великой Отечественной войны, о вкладе тружеников тыла в приближение Победы. Выставка «У войны не женское лицо» рассказывает об амурчанках-участницах Великой Отечественной войны и раскрывает подвиг женщин-тружениц тыла в годы войны. Выставка «Ради жизни на Земле (амурские писатели на войне и о войне 1941–1945)» рассказывает о жизни и творчестве амурских писателей, принимавших участие в Великой Отечественной войны, и литераторов, чье детство и отрочество совпало с военным временем. Выставка «Защитникам Сталинграда посвящается…» посвящена событиям Сталинградской битвы, в ней рассказывается об участии жителей Амурской области в сражениях под Сталинградом.

Самая масштабная передвижная выставка – «Память военных лет». В экспозиции 47 рисунков в рамах. Выставка знакомит с графическими рисунками Бориса Горлача, известного амурского художника, скульптора, участника Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и войны с милитаристской Японией в августе – сентябре 1945 года. Работы выполнены автором во время военных событий карандашом, пером и тушью, некоторые из них – на трофейной японской бумаге. Большая часть рисунков посвящена освобождению северо-востока Китая от японских захватчиков.

На счету Амурского областного краеведческого музея 24 передвижные выставки. Кроме вышеперечисленных к ним относятся: «Театр делает город театральным», «В памяти – Афганистан», «Ленинград. Город и фронт», «Амурское казачество: XVII век – 1920-е годы», «Албазинский острог: из истории археологических исследований», «Из истории первых городов Амурской области (Зея, Свободный, Благовещенск)», «Наказание без преступления», «Государственные символы России и Амурской области», «По страницам Красной книги Амурской области», «Певец Приамурья», «В режиме ЧС», «Семь чудес земли Амурской», «От шилки до Мариинского поста», «Пионер культурного освоения края» и «Амурское казачество из века в век».