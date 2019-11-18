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«Мобильная бригада» совершила первый выезд в Бибиково и Сергеевку

«Мобильная бригада» совершила первый выезд в Бибиково и Сергеевку

В понедельник, 18 ноября, состоялся первый выезд социальной службы «Мобильная бригада» в села Бибиково и Сергеевка Благовещенского района. Спецмашина на базе микроавтобуса «ГАЗель» доставила пожилых сельчан в областную центральную районную поликлинику.

В рамках национального проекта «Демография» в Амурской области реализуется федеральный проект «Старшее поколение», направленный на то, чтобы пожилые люди жили дольше. В проекте задействован Благовещенский комплексный центр социальной защиты населения «Доброта». Его специалисты помогают пожилым жителям населенных пунктов добраться до областного центра.

«Сегодня первые граждане, четыре женщины, трое из села Бибиково и одна амурчанка из села Сергеевка, были доставлены социальной службой "Мобильная бригада" центра "Доброта" для обследования в поликлинику, – рассказала заместитель директора центра "Доброта" Елена Коломыцына. – Машина "Мобильной бригады"специализированная. Она оснащена удобными креслами для перевозки шести человек. В летнее время в машине работает кондиционер. Граждан на пути следования сопровождает специалист по социальной работе центра. Мы осуществляем доставку граждан от адреса их проживания до поликлиники и обратно».

«Мобильная бригада» центра «Доброта» работает с людьми в возрасте старше 67 лет, проживающими в Благовещенском районе. Им помогают добраться в областную центральную районную поликлинику.

Для получения помощи «Мобильной бригады» амурчанам, проживающим в Благовещенском районе, необходимо обратиться по телефону центра «Доброта»: (4162) 44-01-75. Телефон Амурской областной клинической больницы: (4162) 23-85-22.

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#соцзащита

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