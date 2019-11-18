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18ноября
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сегодня, 18:44 0

Цирк «Ап!» покажет мечты 28-го региона

Цирк «Ап!» покажет мечты 28-го региона

Цирк «Ап!» Амурской областной филармонии готовит к своему 28-летию новую программу. По традиции, коллектив посвящает день рождения каким-то важным информационным поводам или вехам в развитии. В этот раз программа получила название «28 регион. Территория АПережающего развития», согласно коду Приамурья.

Программу коллектив пока держит в секрете. Как всегда, она будет уникальная и с интересным сюжетом, который обязательно будет связан с жизнью региона.

«АПочки расскажут, что самое значимое и интересное в нашей области. Чем мы можем по-настоящему гордиться? Что уже сбылось и о чем мы мечтаем? Вот об этом программа», — анонсировала выступление руководитель цирка «Ап!» Ольга Грибалева-Фомина.

В программе примут участие более 50 детей разных возрастов.

Обязательно будут новые номера, некоторые элементы программы «28 регион. Территория АПережающего развития» цирк размещает в своем инстаграм-аккаунте.

Выступления цирк «Ап!» состоятся 30 ноября в 17 часов, 1 декабря в 15 часов, 2 декабря в 11 и 14 часов, 4 декабря в 14 часов.

Цирк «Ап!» был создан Ольгой Грибалёвой-Фоминой и Владимиром Фоминым в 1991 году. Коллектив начинался с 16 детей, сейчас их более 100. Каждый год обучение в цирке заканчивает около 10 человек. Выпускники работают не только в России, но и в самых разных цирках мира, например, в США и Израиле.

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#Дальний Восток #дети #концерты #культура

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