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18ноября
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Новый детский сад в Белогорске готовят к открытию

Новый детский сад в Белогорске готовят к открытию
Фото: администрация Белогорска

Новый детский сад на 170 мест, расположенный в микрорайоне Транспортный Белогорска, готовят к открытию. Помощь в благоустройстве помещений оказывают коллективы общеобразовательных организаций Белогорска. Открыть учреждение планируют сразу после новогодних каникул.

«Объем работ большой. Необходимо провести чистовую уборку всех помещений: отмыть стены, потолки, радиаторы, – рассказывает председатель комитета по образованию и делам молодежи Ирина Губина. – Строительной пыли много, ликвидируем. Педагоги белогорских школ и детских садов выходят на уборку по графику, который разработали специалисты комитета по образованию».

6 декабря в новом учреждении проведут день открытых дверей. Глава Белогорска Станислав Мелюков по итогам выездного совещания на объекте поручил организовать знакомство с детским садом родителей и детей. Учреждение начнет работу 9 января 2020 года. Строительные работы подходят к завершению, на объекте уже собирают мебель.

«В это воскресенье к работе приступят преподаватели изобразительного искусства и другие педагоги, владеющие навыками художественного рисования, – добавила Ирина Губина. – Все группы в новом детском саду будут украшены яркими красивыми рисунками и изображениями любимых мультипликационных героев. На сегодняшний день в группы детского сада предварительно записано 210 детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. Идет подбор персонала. Появится более 40 новых рабочих мест. В учреждение уже подали резюме специалисты, претендующие на должности воспитателей, младших воспитателей, работников служебных помещений, сторожей. Около 15 % – это молодые специалисты, которые желают начать в детском саду профессиональный путь», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #строительство

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