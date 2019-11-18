В Минпромторге сообщили, что на АЗС недолив топлива превышает норму в два-три раза

В России на многих автозаправочных станциях не доливают топливо. Таковы данные Минпромторга. Для борьбы с этим предлагается ввести так называемый оборотный штраф.

«В части оценки объема недоливаемого топлива и ущерба можно привести следующие данные по результатом проверок в 2019 году в Центральном федеральном округе. По данным проверок, согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 миллилитров фактически недолив составлял от 50 до 90 миллилитров. При измерении налива 50 литров при норме не более 125 миллилитров фактически недолив составлял от 200 до 300 миллилитров», – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Минпромторг отмечает, что проблема недолива является систематическим явлением: «По данным общественного контроля, две трети АЗС недоливают топливо».

В ведомстве отметили, что разработанный и внесенный в правительство законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива относится в первую очередь к автозаправкам, не касаясь недоливов на нефтебазах.

В министерстве подчеркнули, что введение оборотных штрафов за недолив топлива позволит избежать мошенничества по донастройке оборудования на автозаправках и не повлияет на небольшие добросовестные компании.

«Введение оборотных штрафов побудит все организации следить за состоянием оборудования для отпуска топлива, его соответствием установленным нормам, а также исключить противоправные действия сотрудников по донастройке оборудования на отпуск определенного объема», – заявили в министерстве.

Идею введения оборотных штрафов за недолив топлива предложил Минпромторг. Он предполагает штраф в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет увеличение штрафа до 3 % – до суммы размером не менее 2 миллионов рублей.