В амурском селе при пожаре сгорело 100 рулонов сена, стадо коров спасли

Амурские спасатели уберегли от смерти стадо коров. Животные могли задохнуться при пожаре в селе Томичи Белогорского района. Там горело сено. Об этом амурские спасатели сообщают в своем инстаграм-аккаунте.

«За прошедшие сутки пожарные противопожарной службы области дважды выезжали на тушение сена в Ивановском и Белогорском районах. В 5:30 утра поступило сообщение о возгорании сена в селе Томичи. На помощь выехали девять человек личного состава пожарной части № 21 противопожарной службы области. К тушению огня привлекли две автоцистерны и трактор-погрузчик, с помощью которого растаскивали рулоны и проливали их водой. В результате пожара сгорело 100 рулонов сена. Однако огнеборцам удалось спасти не только хозпостройки, но и более сорока голов скота: пожарные выгнали из загонов коров, которые могли задохнуться от едкого дыма горящего сена. Полностью ликвидировать пожар удалось в 12:20», – сообщают спасатели.

Второе возгорание сена произошло в 14:45 в селе Большеозерка Ивановского района. На тушение выехала дежурная смена пожарной части № 31 села Ивановка. Пожарным совместно с добровольно-пожарной дружиной села удалось спасти 24 рулона сена. 96 рулонов были уничтожены полностью. По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, предварительная причина возгорания – детская шалость с огнем.