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сегодня, 17:42 0

Михаил Боярский уходит со сцены

Михаил Боярский уходит со сцены
Фото: instagram.com/boyarskiy_official/?hl=ru

Актер и певец Михаил Боярский в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» заявил, что скоро оставит театральную сцену и прервет концертную деятельность. Скоро Михаилу Сергеевичу исполнится 70 лет.

«Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь. Сейчас меня поддерживают в основном медсестры и довольно удачно», – пошутил Боярский.

«Внешность не очень соответствует тому, чем на самом деле жив человек. Я вообще юбилеи ненавижу. Скорее бы закончилось это идиотское число, чтобы я спокойно мог жить. Кроме раздражения день рождения ничего не вызывает», – заметил Боярский.

По словам актера, выйдя на пенсию, он будет больше общаться с внуками. Сейчас из-за занятости он не может уделить им много внимания, но после юбилея он планирует тратить на них все свободное время, сообщает Teleprogramma.pro.

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#жизнь #шоу-бизнес

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