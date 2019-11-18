Снегопад вносит корректировки в работу аэропорта Благовещенска

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В аэропорту Благовещенска сообщают об улучшении погодных условий, однако снегопад все еще вносит корректировки в его работу. Часть авиарейсов по-прежнему задерживается. Синоптики прогнозируют осадки на всю ночь.

По данным сайта аэропорта, по состоянию на 17:20 задерживается вылет рейсов: S7-5212 в Новосибирск – до 19:50, U6-350 в Москву – до 02:15, ИЕ-4545 во Владивосток – до 21:00.

Задерживается прилет рейсов: S7-5211 из Новосибирска – до 18:30, U6-299 из Москвы / Екатеринбурга – до 20:00, U6-349 из Москвы – до 01:00, S7-3061 из Москвы – до 19:25, ИЕ-3636 из Южно-Сахалинска – до 20:20.

В пресс-службе аэропорта Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что в 16:55 сумел совершить посадку авиарейс EO-301/8301 из Москвы. Вскоре должен отправиться обратный рейс, EO-302/8302. Несколько рейсов ушли в аэропорт Хабаровска, пассажирам предоставят места в гостинице.

Как сообщало Амур.инфо, по прогнозу синоптиков, снегопад в Благовещенске может продолжиться в ночное время. Утром 18 ноября авиарейсы также задерживались.