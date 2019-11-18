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18ноября
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сегодня, 17:38 0

Суд присяжных установил вину благовещенца в покушении на убийство

Суд присяжных установил вину благовещенца в покушении на убийство
Фото: amur.info

На основании вердикта присяжных заседателей Благовещенский районный суд вынес приговор жителю областного центра. Мужчина признан виновным в покушении на убийство. Пострадавшему чудом удалось убежать от человека, напавшего на него без очевидных причин.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в феврале 2018 года в один из домов села Сергеевка постучался мужчина. Он был пьяный и с ножом. Назвавшись чужим именем, гость попросил хозяина помочь с ремонтом его автомобиля, который якобы стоит неподалеку.

Когда мужчины вышли, незнакомец сказал мужчине, что машина находится в другом месте, и повел его в пустынную местность. Затем без видимого повода, находясь позади мужчины, злоумышленник ударил его ножом в спину. Следующий удар он собирался нанести в грудь, но потерпевший схватился за клинок ножа и стукнул злодея фонарем, а затем побежал от него.

Нападавший бросился в погоню за раненым. Он преследовал его на протяжении около 250 метров. Однако мужчине удалось убежать. Он обратился за медицинской помощью.

В судебном заседании государственному обвинению удалось доказать присяжным заседателям несостоятельность версии обвиняемого о непричастности к совершению преступления. С учетом обстоятельств уголовного дела мужчине назначено восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии особого режима. После освобождения в течение года его свобода будет ограничена. Приговор еще не вступил в законную силу.

«Данное наказание назначено судом с учетом положений статьи 65 УК РФ в связи с признанием присяжными заседателями подсудимого заслуживающим снисхождение», – сообщает прокуратура Амурской области.

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