Сахалинский депутат предлагает вызвать Олега Кожемяко и Веру Щербину свидетелями в суд

В поле зрения правоохранителей Кузьменко и Муленкова попали, когда они были министром островного сельского хозяйства и заместителем министра соответственно. Михаил Кузьменко ведомством уже не руководит. Вместе с ними на скамье подсудимых оказалась и бывший министр имущественных и земельных отношений Елена Гах.

В суде рассматривается их уголовное дело о превышении должностных полномочий при выделении займа в 1 миллиард рублей компании «Грин-Агро». Деньги из средств областного акционерного общества «Совхоз Южно-Сахалинский» были выданы под рекордно низкую ставку в 0,5 % годовых. По мнению сотрудников правоохранительных структур, областной казне был нанесен урон.

На очередном заседании был допрошен свидетель – депутата Южно-Сахалинской городской думы Галина Подойникова, которая на момент событий уголовного дела была депутатом областного парламента. О своем участии в рассмотрении дела она узнала благодаря публикациям в СМИ, пишет ИА Sakh.com.

Подойникова рассказала, что 3 ноября 2015 года губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко в Сахалинскую областную думу был внесен законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2015 год, согласно которому расходы областного бюджета увеличивались на 37,2 миллиарда рублей.

Источником средств был ныне ликвидированный резервный фонд Сахалинской области. В резервном фонде на тот момент, благодаря поступлениям от нефтегазового сектора, было 84 миллиарда рублей.

В пояснительной записке к проекту закона говорилось о том, что в рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства» областной госпрограммы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» были предусмотрены 2 миллиарда 263 миллиона рублей на строительство животноводческого комплекса на 1 900 голов дойного стада в виде взноса в уставной капитал АО «Совхоз "Южно-Сахалинский"».

Законопроект был принят в двух чтениях. При этом на проект закона было положительное заключение контрольно-счетной палаты Сахалинской области и государственно-правового управления областной думы.

В марте 2017 года стало известно об аресте двух министров и одного заместителя министра, которые входили на тот момент в состав областного правительства под председательством Веры Щербины.

«Более подробно об этом деле я узнала из интервью на канале "Россия-24" губернатора области Олега Кожемяко, которое, если не ошибаюсь, было 21 марта 2017 года и до сих пор находится в общем доступе в интернете под названием "Олег Кожемяко: дело сахалинских чиновников вызывает сожаление". В своем интервью Олег Кожемяко рассказал всей стране о перспективном объединении двух сельхозсубъектов области, а именно совхоза "Южно-Сахалинский" и "Грин-Агро Сахалин". Далее он отметил следующее, цитирую дословно: "Позиция правительства заключается в том, что все эти сделки согласовывались с нами. Они были одобрены правительством и позволили на год раньше ввести в строй животноводческую ферму. В совхоз "Южно-Сахалинский" были перечислены деньги. Те деньги, которые совхоз позаимствовал этой компании, они по целевому назначению все использовались"», – рассказала Галина Подойникова.

Поэтому депутат считает, что необходимо привлечь в качестве свидетелей бывшего губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко и экс-председателя правительства области Веру Щербину. Рассмотрение дела продолжается.