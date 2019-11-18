Благовещенец Макс Радман подарил свой голос книгам крупного издательства

Известный благовещенский ведущий Макс Радман заключил контракт с крупным книжным издательством. Макс прошел кастинг чтецов и уже приступил к озвучанию аудиокниг.

Об этом шоумен написал в своем инстаграм-аккаунте. По словам Макса, исполнилась его мечта – он давно хотел озвучить аудиокнигу. «Недавно я прошел кастинг чтецов в издательстве АС. А потом был первый заказ – книга "Самый трудный день" на 384 страницы», – написал ведущий.

Продолжительность аудиоверсии превысила 10 часов. Процесс озвучки и чистки записи занял около 50 часов. «Было непросто: в книге много сложных словесных конструкций, технических и исторических терминов, малоизвестных фамилий», – признается Макс. Его работу приняли и недавно опубликовали на сайте «Литрес».

Макс Радман завершил работу и над второй аудиокнигой, тоже почти на 400 страниц. Издательство приняло озвучку, скоро аудикнига появится на сайте. По словам Макса, вторая аудикнига записалась проще, навык чтеца закрепился. В ближайшее время он получит следующую книгу для озвучания.

Как признается чтец, начитывать книгу – это отличная практика и мощная тренировка голосового аппарата. «Плюс отработка навыков речевой подачи печатного текста – а это настоящий вызов! Ведь не всегда то, что красиво читается на бумаге, обязательно хорошо прозвучит вслух. И тут приходится подключать все свои знания и умения, чтобы зазвучало отлично», – объясняет Макс.

Макс Радман известен как радиоведущий и блогер. Его голос сопровождает значимые мероприятия в культурной и общественной жизни Приамурья – в текущем году он вел Парад Победы в Благовещенске. Радман не раз с успехом участвовал в конкурсе чтецов «Открой рот».