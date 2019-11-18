Девушка притворилась беременной, чтобы вывезти 4 килограмма наркотиков

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич опубликовала в «Твиттере» историю оригинальных контрабандистов. Пара пыталась вывезти почти пять килограммов наркотиков, большая часть из которых была спрятана в «животе» девушки.

Раскрыть операцию удалось лишь из-за того, что у соучастника псевдо-беременной контрабандистки обнаружили два пакета с марихуаной. После этого пару задержали, сообщает Life.

Интереснее всего было то, как контрабандистам удалось создать идеальный живот. Для того они взяли крахмальную пасту, с помощью которой создали шар. В него поместили 15 пакетов с марихуаной весом в 4,1 килограмма.

Пару задержали возле аргентинской границы с Чили. Судя по всему, они хотели доставить наркотики в Боливию.

Но план раскрылся, когда таможенники при досмотре обнаружили у попутчика девушки два пакета с марихуаной. После этого на досмотр пригласили и «беременную». Контрабандисты задержаны, их имена и возраст не разглашаются в интересах следствия.