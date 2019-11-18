Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:44 0

Девушка притворилась беременной, чтобы вывезти 4 килограмма наркотиков

Девушка притворилась беременной, чтобы вывезти 4 килограмма наркотиков
Фото: twitter.com/PatoBullrich

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич опубликовала в «Твиттере» историю оригинальных контрабандистов. Пара пыталась вывезти почти пять килограммов наркотиков, большая часть из которых была спрятана в «животе» девушки.

Раскрыть операцию удалось лишь из-за того, что у соучастника псевдо-беременной контрабандистки обнаружили два пакета с марихуаной. После этого пару задержали, сообщает Life.

Интереснее всего было то, как контрабандистам удалось создать идеальный живот. Для того они взяли крахмальную пасту, с помощью которой создали шар. В него поместили 15 пакетов с марихуаной весом в 4,1 килограмма.

Пару задержали возле аргентинской границы с Чили. Судя по всему, они хотели доставить наркотики в Боливию.

Но план раскрылся, когда таможенники при досмотре обнаружили у попутчика девушки два пакета с марихуаной. После этого на досмотр пригласили и «беременную». Контрабандисты задержаны, их имена и возраст не разглашаются в интересах следствия.

Просмотров всего: 432

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Благовещенец собирался принести в здание суда патроны и лезвия
Происшествия

Суд присяжных установил вину благовещенца в покушении на убийство
Происшествия

Амурчанин избил знакомого и лишил его телефона

В России и мире

Мужчина продал дочь незнакомцам и спустил деньги на девушек в Интернете
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь