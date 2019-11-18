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сегодня, 17:01 6

Амурчанин выиграл внедорожник от крупной компании

Амурчанин выиграл внедорожник от крупной компании

Николай из села Семидомка Константиновского района победил в розыгрыше, который проводила одна из крупных компаний. Он стал обладателем иномарки, рассказала ИА «Амур.инфо» мать амурчанина Валентина.

По ее словам, Николай приобретал продукцию компании и регистрировал специальные коды. И ему улыбнулась удача – он выиграл внедорожник Volkswagen Touareg. 14 ноября победителю вручили ключи и машину в Хабаровске. 16 числа Николай пригнал Volkswagen домой.

По словам Валентины, сын предпочел расстаться с внедорожником и продал его соседу. Причина в том, что у амурчанина нет водительских прав. Кроме того, ему пришлось бы платить большой налог, а такой возможности у него нет.

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#транспорт

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    И правильно сделал

  • dance

    dance
    1 час назад

    Про налоги пусть не забудет - с выигрыша и с продажи.

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Он продал его за 10 тыс.р! С этой суммы налог не платится)))

  • ay

    ay
    58 минут назад

    Он его выиграл, для начала. А с выигрыша налог платится и ещё какой. Если, конечно, организатор не задумал и денежную часть выигрыша, которая и платится в бюнжет. Шо за акция-то? Дошик жрать? Сиги курить, оптом?

  • ay

    ay
    56 минут назад

    Большой налог, видимо, подразумевался транспортный.

  • dance

    dance
    52 минуты назад

    И транспортный немаленький, и с выигрыша тоже.

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