Амурчанин выиграл внедорожник от крупной компании

Николай из села Семидомка Константиновского района победил в розыгрыше, который проводила одна из крупных компаний. Он стал обладателем иномарки, рассказала ИА «Амур.инфо» мать амурчанина Валентина.

По ее словам, Николай приобретал продукцию компании и регистрировал специальные коды. И ему улыбнулась удача – он выиграл внедорожник Volkswagen Touareg. 14 ноября победителю вручили ключи и машину в Хабаровске. 16 числа Николай пригнал Volkswagen домой.

По словам Валентины, сын предпочел расстаться с внедорожником и продал его соседу. Причина в том, что у амурчанина нет водительских прав. Кроме того, ему пришлось бы платить большой налог, а такой возможности у него нет.